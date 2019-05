Zambrano: Ayuda humanitaria de la Cruz Roja no llegó a hospitales de Caracas

Oleg Kostko / 9 may 2019.- El sindicalista Mauro Zambrano aseguró este jueves que hasta la fecha aún no llega la ayuda humanitaria de la cruz roja a los hospitales capitalinos.

“Hasta ahora en Caracas no ha llegado, lo que sí ha llegado es ayuda humanitaria de la OPS y adonde ha llegado es al Hospital Universitario, he visto las cajas de la OPS pero no sabemos específicamente que medicamentos trae porque eso lo administran los directores de los hospitales”, expresó Zambrano en declaraciones dadas a TVVenezuela.

Previamente, Zambrano alertó que la escasez de medicinas continúa. “Hay reuniones y reuniones con distintos actores y los pacientes siguen muriendo (…) en distintos centros hospitalarios el déficit de insumos sigue rondando el 80% que los equipos médicos no funcionan, hacer un reactivo con una hematología no se puede por la escasez de reactivos en un 99%”.

“Le hago un llamado a la Cruz Roja porque nosotros estamos en los centros de salud y podemos decirles cuales son los pacientes que realmente lo ameritan, los médicos, enfermeras, obreros y quienes son los que deberían hacer estos procesos porque ni a la dirigencia gremial ni a los médicos los están llamando la hacer la distribución a los pacientes que lo necesitan”, agregó.

Sobre el cambio de postura del oficialismo sobre el ingreso de la ayuda humanitaria aseveró que “el gobierno no es que la aceptara totalmente sino que pone condiciones y parte de las mismas es que ni las ong o dirigentes sindicales estén vinculados a la ayuda humanitaria y no puede ser que la cruz roja traiga medicamentos y los trabajadores no sepamos donde está”.

#9May @maurozam10, dirigente del Sindicato de Clínicas y Hospitales de Caracas, ofrece detalles sobre la denuncia que realizaron los trabajadores del sector salud, donde indican que 4 hospitales de Caracas no recibirán ayuda humanitaria. #TVVenezuela por: https://t.co/RjwrdU3uuO pic.twitter.com/XiqPtnzlDF — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 9 de mayo de 2019

#9May @maurozam10, dirigente del Sindicato de Clínicas y Hospitales de Caracas: Le hago un llamado a la Cruz Roja porque nosotros estamos en los centros de salud y pudiéramos ayudar a decirles quién amerita la ayuda. Conéctate en #TVVenezuela por: https://t.co/RjwrdU3uuO pic.twitter.com/cvH5W8TZvs — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 9 de mayo de 2019

#9May @maurozam10, dirigente del Sindicato de Clínicas y Hospitales de Caracas: A nosotros no nos ha llamado la Cruz Roja, a pesar de ser dirigentes gremiales y sindicales y somos los que día a día estamos en los centros de salud. #TVVenezuela por: https://t.co/RjwrdU3uuO pic.twitter.com/eT6eHGtGAI — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 9 de mayo de 2019

Etiquetas: ayuda humanitaria | Cruz Roja | Mauro Zambrano