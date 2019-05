Yon Goicoechea: Mercado de gasolina colapsará en tres semanas

especial Enrique Meléndez / 23 may 2019.- Yon Goicoechea, dirigente de Voluntad Popular y experto en el área petrolera, advierte que en tres semanas el mercado de gasolina en Venezuela colapsará, si no se produce un cambio de régimen; pues el gobierno de Nicolás Maduro no está en capacidad de abastecer el mercado; aparte de que no puede importar el combustible por falta de recursos y por las sanciones internacionales.

La advertencia la hizo en un foro que organizó el diputado mirandino Cipriano Heredia en la sede de Voluntad Popular.

Comenzó recordando que Venezuela llegó a producir hasta un millón de barriles diarios de gasolina, además de otros productos refinados, y que hoy en día no llegamos ni siquiera a un 8% de ese monto.

“El Complejo Refinador Paraguaná fue uno de los más grandes del mundo, pero hoy en día ese complejo no produce lo que una refinería pequeña bien gestionada en cualquier parte del mundo produce”.

Goicoechea agregó que la infraestructura de refinación en el país está destruida, y que era lamentable que desde la llegada de Hugo Chávez al poder no se hubiera diseñado un plan de exploración serio en Pdvsa.

“Si hablamos de producción, quizás, no lleguemos a 700 mil b/d de petróleo, aunque es imposible saberlo a ciencia cierta porque no hay cifras oficiales. Hay cifras referenciales, fuentes secundarias: la OPEP publica todos los meses.”.

Dijo que estamos a niveles de la década de 1940 en términos de producción, y aquí se preguntó el por qué éramos una sociedad pobre; respondió que porque no habíamos sabido diversificarnos en otros negocios diferentes al petróleo, y el petróleo que era el único negocio que funcionaba en una escala suficiente, que ahora no es ni será suficiente para mantener a la sociedad venezolana.

“Nosotros pudiéramos hacer un acto heroico y elevar la producción a dos millones de b/d en dos o tres años; aún así ese milagro, el petróleo resulta insuficiente para tener la calidad de vida, que los venezolanos llegamos a tener cuando producíamos más de tres millones de b/d, y teniendo ahora una población mucho mayor. De modo que no tenemos la solución mágica con el petróleo”.

Hizo ver que el problema de las sanciones ha hecho imposible hacerle mantenimiento o renovar la flota de buques de PDV-Marina; que está inservible o desmantelada; estando de por medio el hecho de que los socios de las empresas mixtas tienen limitaciones también para financiar estos requerimientos.

“Entonces, tú tienes una situación compleja. Porque ni puedes pactar con el sector privado, porque está sancionado, ni tienes cómo hacerlo con los medios propios; porque te ocupaste de destruir tu propia flota, y las empresas mixtas tienen cada vez más conflictos por el problema de las sanciones. De modo que uno de los problemas es financiero. Pdvsa es una empresa endeudada. Pero, además de eso, con acceso nulo al financiamiento internacional”.

Hizo la salvedad de que no es sólo un problema financiero el de Pdvsa; por lo que, a su juicio, la privatización no era la solución; empezando, porque de entrada cualquier empresa que se hiciera cargo de la industria tendría que lidiar con 150 mil casos en Recursos Humanos; con mafias internas sindicales; con todo lo malo que hay en el mundo dentro de la empresa; contrabando de todos los tipos.

“Tendría todavía que enfrentar un problema reputacional gravísimo; un contexto sociopolítico que va a generar dudas, incluso, cayendo Nicolás Maduro. No es para llenarse de optimismo porque habría muchas respuestas que dar”.

Dijo que hasta el momento no se sabe sobre el estado de las instalaciones; que se sabe que están en mal estado; que hay informaciones de la gente de adentro que dicen que los mejoradores han venido perdiendo capacidad; que las refinerías están destruidas; por lo que llegó a la conclusión de que no es que tenemos este o aquel problema es que toda la cadena de producción de hidrocarburos en el país está en una situación de metástasis.

“Se destruyó la industria petrolera, y no tenemos como solucionar el problema. No contamos con el dinero; para hacerlo, y la ley no nos permite entregar en concesiones o en contratos de servicio esas instalaciones. Entonces, en efecto, si no se destranca el tema político no hay forma de resolver el problema de la gasolina”.

Dijo que la producción de gasolina en estos momentos está en el orden de los 30 mil b/d, y eso cuando no se va la luz; consecuencia de que nuestras refinerías están en el suelo; una producción que, por lo demás, sólo alcanzaría para la demanda de Caracas, y que, además de eso, la producción va a seguir cayendo; aparte de que los diluyentes y aditivos, que se importan para refinar el petróleo no se pueden importar debido a las sanciones que pesan sobre Pdvsa, y que tampoco tiene la plata para poderlo hacer.

“Luego, cada vez más se cierra la posibilidad de importar lo que ya no estamos produciendo por incapacidad del gobierno; porque las empresas internacionales se arriesgan a llevar trato con Pdvsa debido a las sanciones; aparte, repito, de que no tenemos la plata para subsidiar la gasolina y venderla a precios, prácticamente, gratis, por la crisis económica, por la que atraviesa el país. Entonces, el juego se trancó”.

Aquí surgió la pregunta de si va a colapsar el mercado de gasolina en Venezuela. Respondió que por las próximas tres semanas no va a colapsar; que en ese lapso vamos a estar, como ahora: con colas de doce horas en las gasolineras del interior, y con media de provisión en el mercado de Caracas.

“Ahora, ¿qué va a pasar luego de esas tres semanas? Lo más previsible es que vamos a empeorar, y vamos a seguir empeorando. El problema de la gasolina va a ser peor que el problema que tuvimos con El Guri y el sistema nacional de electricidad. Porque es una válvula, que se va a cerrar. Entonces, ante la pregunta: ¿vamos a colapsar? Yo respondo: si no hay cambio de gobierno, sí vamos a colapsar.

En ese contexto hizo ver que no sólo estaría en riesgo la seguridad alimentaria del país; tomando en cuenta la crisis de transporte que se generaría, a partir de la escasez de gasolina, sino que además la falta de gasoil llevaría a que se paralizaran las plantas termoeléctricas; aun cuando, admitió que sólo un 30% de estas plantas generan electricidad al país; pero que lo peor del caso es que, a su juicio, esta situación de colapso no se soluciona con medidas transitorias, con paños calientes, como el de surtirse con un buque que llegó cargado de gasolina y gasoil a nuestros puertos.

“Si nosotros no llevamos a cabo un cambio de gobierno, este país va a colapsar; la parte alentadora es que sí hay solución en un mediano plazo; con la instalación de un nuevo gobierno que pueda libremente importar gasolina, y en un plazo de diez días pueda abastecer sino las 1 mil 500 estaciones que quedan hoy, al menos, unas 730 estaciones, con las cuales se cubre todo el territorio nacional”.

vaya al foro

Etiquetas: escasez de gasolina | Yon Goicoechea