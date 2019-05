Yanet Fermín: Tendrán que encerrar a los 224 diputados si quieren que nos detengamos

Oleg Kostko / 13 may 2019.- La diputada Yanet Fermín aseguró este lunes que los diputados de la Asamblea Nacional no se detendrán en su agenda y que la única forma de ello es que el chavismo encarcele a los diputados y a sus suplentes.

“Tendrán que encarcelar a los 224 diputados para que no cumplamos con nuestro rol más allá de que algunos han tomado medidas de protección, porque esto es como un juego de beisbol sale uno pero llegan otros y tenemos que seguir organizados junto a la mayoría para no sucumbir ante las garras de este régimen que quiere aniquilar al país”, dijo Fermín en declaraciones dadas a vivoplay.

Previamente la parlamentaria mencionó que “no dejaremos la calle porque mientras haya presión interna mas países aliados se sumaran a la presión externa ante la crisis que estamos viviendo como país entre la que se encuentra la crisis humanitaria y la violación de DDHH”.

“Este es un régimen que ya no le importa quitarse la careta como lo ha hecho, ya no solo se la estranguló su operatividad y las sanciones necesarias, la represión no es otro camino para ellos que sembrar el terror, pero también tenemos a un Juan Guaidó que ha demostrado ser un estadista y sabemos del quiebre a lo interno que existe dentro de la Fuerza Armada (…) y estamos claro que nos enfrentamos a un monstruo de mil cabezas”, dijo.

Fermín aseveró que “aquí nadie está libre de las garras den régimen pero ese mismo miedo hemos aprendido a controlarlo porque la fuerza espiritual es importante en ello porque no es lo que ellos decidan son los designios de Dios porque si ellos se venden como inmortales nosotros debemos estar claro que no lo son”

“Tenemos que centrarnos en el cese de la usurpación lo estamos logrando y obtuvimos importantes avances, tenemos que organizarnos (…) y el presidente Juan Guaidó ya dijo que sin una protesta organizada no lo vamos a lograr por esos e ha insistido en la juramentación y creación de los comités de ayuda y libertad”, puntualizó.

