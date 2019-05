Winston Cabas: Corpoelec raciona casi 6 mil MW diarios en el interior

Jhoan Meléndez / 28 may 2019.- El presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesional (Aviem), Winston Cabas, ofreció un balance sobre la situación eléctrica en el país, la cual continúa con constantes interrupciones a causa el racionamiento.

“Nuestro sistema eléctrico es inestable, frágil, vulnerable. Cualquier perturbación va a afectar nuestro sistema por muy leve que sea. Tenemos unos 10.000 megavatios que se están generando en la actualidad, de esos se quedan en Caracas entre 1.800 y 2.200 megavatios, el resto se distribuye al país, lo que quiere decir que hay un racionamiento de 4.000-6.000 megavatios por día fuera de Caracas. Esta es una situación bastante delicada porque hay estados como el Zulia que tienen de 37 a 48 horas sin luz…. Nos sorprende la tranquilidad con la que el Gobierno de Maduro asume la crisis eléctrica. El apagón fue el 7 de marzo y no he visto ningún llamado a la ingeniería venezolana”, indicó Cabas a TV Venezuela.

En ese sentido dijo que lanzaron un “reto” desde el Colegio de Ingenieros a las autoridades eléctricas para hacer una auditoria técnica al sistema y determinar dónde están las fallas.

“Nosotros sabemos dónde están las fallas y ellos también lo saben porque nosotros se lo hemos dicho. Hay un problema por falta de mantenimiento ¿por qué? porque no hay personal ya que se fueron del país. De 53 mil trabajadores emigraron aproximadamente 35 mil”, puntualizó.

#28May Presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesional, @WinstonCabasRiv, ofrece balance sobre la situación eléctrica en el país, la cual continúa con constantes interrupciones. Conéctate en #TVVenezuela por: https://t.co/bmZjHf3BzQ pic.twitter.com/DnYbXhTaln — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 28 de mayo de 2019

#28May Presidente de la AVIEM, @WinstonCabasRiv: Lanzamos un reto desde el Colegio de Ingenieros a las autoridades de la electricidad para hacer una auditoria técnica al sistema eléctrico y determinar dónde están las fallas. Conéctate en #TVVenezuela por: https://t.co/bmZjHf3BzQ pic.twitter.com/zsU6tZvora — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 28 de mayo de 2019

