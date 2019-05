Williams Dávila: Ramos Allup está al pie del cañón y no está asustado

Jhoan Meléndez / 9 may 2019.- El diputado a la AN, Williams Dávila, dijo este jueves que Henry Ramos Allup, uno de los diputados a los que le allanaron la inmunidad parlamentaria, está preocupado por su amigo Edgar Zambrano.

“Henry Ramos Allup está al pie del cañón, es un hombre de una gran salud mental y espiritual y sobretodo de grandes convicciones democráticas, está preocupado porque Edgar Zambrano es amigo, compañero de lucha, y eso le está dando mucha fuerza y no está asustado”, aseguró Dávila a VIVOplay.

El parlamentario resaltó que todo lo que ha sucedido con Edgar Zambrano “es una violación de derechos humanos imprescriptible”.

“AD es un partido que ha combatido el comunismo y el fascismo porque somos un partido profundamente democrático y nacionalista. Esta lucha unitaria la estamos librando no solo por Edgar sino por los demás diputados que les han allanado su inmunidad parlamentaria”, puntualizó.

