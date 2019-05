Williams Dávila: Podría haber un aniquilamiento contra diputados de la AN

Jhoan Meléndez / 24 may 2019.- El diputado a la AN, Williams Dávila, aseguró que familiares y abogados de Edgar Zambrano han exigido una fe de vida del parlamentario en distintos lugares y no se le han dado.

“Miles de intento han hecho su hija y sus abogados yendo a varios sitios a exigir una fe de vida que nos garanticen la integridad física de Edgar Zambrano y no hemos recibido respuestas”, dijo Dávila a TV Venezuela.

En ese sentido explicó que ha habido una resonancia total con respecto al caso de Edgar Zambrano “porque una de las cosas sobre las cuales nosotros estamos liquidando con denuncias, es la tendencia al negacionismo que existe en esta tiranía, porque las dictaduras se caracterizan por invisibilizar las violaciones de derechos humanos. Estamos haciendo lo correcto…. Va a seguir la persecución contra la AN y puede llegar al punto del aniquilamiento contra los diputados”

Por último alertó que lo que ocurre en Venezuela “es una sistemática persecución por razones políticas, sociales, de raza y de condición económica contra todos los diputados de la oposición venezolana y contra la única constitución legítima de la AN”.

