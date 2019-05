Operación Libertad

El martes 30, a las 5 de la mañana, el Presidente Legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, sorprendió a propios y extraños al aparecer en las inmediaciones de la base aérea La Carlota rodeado de militares leales a la Constitución nacional y dando inicio a la Operación Libertad.

El régimen no se esperaba semejante acción por parte de quienes promueven la libertad de Venezuela; los madrugaron.

Nicolás Maduro pasó prácticamente toda la jornada escondido, Padrino López salió únicamente con el Alto Mando Militar y hasta el sol de hoy nadie sabe a ciencia cierta la opinión de los comandantes de unidades castrenses. Una realidad terrorífica para los usurpadores.

La imagen de un Leopoldo López libre y en plena acción, fue alentadora para millones de venezolanos. No obstante, más allá de la impresión de verlo libre salió la pregunta entre muchísimos venezolanos ¿quién lo liberó? Y ¿cómo lo liberó?

El hecho que funcionarios del Sebin estuviesen de acuerdo para la acción reivindicativa de la Constitución nacional, demuestra que hasta entre los carceleros del régimen la cosa está que arde.

La fuerza monolítica que presuntamente apoyaba a Nicolás Maduro, cada vez es más endeble, más inestable y menos confiable. Por este mismo hecho el usurpador sigue enconchado, sólo apareció para hacerse acompañar por unos militares y volver a esconderse.

De acuerdo con declaraciones de funcionarios de Estados Unidos, y ellos sí manejan tecnología para detectar la ubicación de una persona (y si no me creen pregúntenle a Osama Bin Laden), informó que Maduro se encontraba en un bunker junto con cubanos que lo protegían, ya que no confían ni en los cuerpos de seguridad, ni en los militares venezolanos.

Ante todos estos hechos, lo que nos resta decir es que la Operación Libertad no ha parado. Como lo dijo el Presidente Guaidó el cese de la usurpación no será cosa de un solo día, sino que es un proceso que ya arrancó con buen pie.

Y para concretar la liberación nacional, como lo dijo el Presidente Legítimo de Venezuela, se necesita de la movilización de todos los venezolanos. La calle es un factor fundamental para echar a aquellos que han destruido el país y que usurpan el Palacio de Miraflores en este momento.

No podemos dormirnos o quedarnos con los brazos cruzados, el país nos necesita. Debemos seguir adelante, sumándonos al Paro Escalonado y a la Huelga General convocada por el presidente, como acciones en el marco de la estrategia del Cese de la Usurpación, el Gobierno de Transición y Elecciones Libres.

Mantengámonos en las calles, rechacemos a quienes apoyan a los usurpadores, defendamos a Venezuela, logremos la libertad y con ésta la unión de todos los venezolanos, el regreso de nuestros familiares y la libertad de los presos políticos. Que nadie desmaye… La libertad está más cerca que nunca.

@wcaballerolopez

vaya al foro

Etiquetas: Williams Caballero López