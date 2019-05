Washington Post: Trump podría adoptar una estrategia menos agresiva hacia Venezuela

ND / 8 may 2019, act. 10:01 pm.- El presidente estadounidense Donald Trump no está contento con los resultados obtenidos en el caso venezolano y su disgusto apunta hacia el Consejero de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton. Así lo asegura una nota del Washington Post publicada hace minutos.

“El presidente Trump está dudando de la estrategia agresiva que ha tomado su administración tras los infructuosos esfuerzos por sacar a Nicolás Maduro del poder, criticando que le hayan dicho que sería fácil lograrlo. Esto de acuerdo con funcionarios y asesores de la Casa Blanca consultados por el medio estadounidense.

Trump ha dicho en los últimos días que Bolton quiere “meterlo en una guerra”, un comentario que ahora adquiere mayor gravedad, según uno de los altos funcionarios.

La política estadounidense se mantiene aun después de lo ocurrido el pasado 30 de abril. Pero los funcionarios consultados están menos optimistas de que puedan lograr una salida rápida de Maduro, y uno de ellos comentó que es posible pensar en una estrategia diplomática a largo plazo.

Dos funcionarios consultados y un asesor externo de la Casa Blanca han asegurado que Trump ahora no está inclinado por algún tipo de intervención militar en Venezuela.

Reacción de Marco Rubio

El senador Marco Rubio restó hace minutos importancia al reportaje del Washington Post, asegurando que las fuentes consultados están exagerando. “Esto es retribución contra Bolton por parte de un pequeño grupo que ha perdido los debates internos sobre Venezuela. Ayer conversé con el presidente Trump a bordo del Air Force One y él me reiteró su compromiso para lograr el regreso de la democracia a Venezuela”.

Lea la nota del Washington Post (debe estar registrado) aquí: A frustrated Trump questions his administration’s Venezuela strategy

