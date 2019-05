(En vivo) Guaidó a Maduro: Es sínico que pida elecciones cuando se las roba

Oleg Kostko / video: TVVenezuela / 21 may 2019 / act: 12:40 p.m.- El presidente del parlamento y quien es reconocido como presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó tildó de “sínico” a Maduro por su propuesta de adelantar las elecciones parlamentarias.

“Es muy sínico que pidan adelantar las parlamentarias cuando todos sabemos que lo que nos trajo aquí fue no celebrar elecciones libres, es sínico decirle que van a extender un periodo de una constituyente que no existe, que no hablan de los problemas que aqueja a los venezolanos, disociación y locura”, expresó Guaidó en la sesión de la Asamblea Nacional de este martes.

“No hace falta tener dos dedos de frente que una elección libre habla de que exista libertad, debemos tener la reinstitucionalización de cada una de los poderes del estado para celebrarlo de eso no hay duda”, agregó.

Emplazó a la Fanb a que den “un paso adelante” para que haya un cambio en el país. “Si hay gente con raciocinio que no quieren arrastrar a Venezuela al colapso dentro de la Fanb es momento que den un paso adelante (…) ¿se van a dejar arrastrar a la locura, la catástrofe en la que está inmersa Venezuela o por el contrario se construirá una alternativa clara?”

Calificó al entorno de Maduro como “Gente disociada” y dijo tambien que “es muy preocupante ver a su entorno alejado de la realidad (…) tenemos una ruta planteada muy clara: cese de la usurpación gobierno de transición y elecciones libres y vamos a seguir insistiendo en atender al pueblo de Venezuela, en atender la emergencia humanitaria y vamos a insistir mientras los disociados siguen usurpando funciones”.

Tras finalizada la intervención de Guaidó el parlamento aprobó acuerdo en rechazo al “fraude electoral del 20 de mayo del 2018” que estaba pautado para la sesión ordinaria de este martes.

