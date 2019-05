Víctor Poleo: La crisis de gasolina será permanente y no habrá parte del país que se salve

Eili Córdova / 20 may 2019.- Víctor Poleo, exministro de Energía Eléctrica en el año 1999, aseguró este lunes que la crisis de gasolina comenzó en el año 2003 cuando despidieron a más de 18 mil profesionales de PDVSA, asimismo reafirmó que de las cuatro refinerías que existen en el país solo está operativa una y trabaja al 10 %.

“Al igual que la crisis eléctrica que estaba predicha desde hace 10 años atrás, esta crisis de gasolina se veía a venir. Comienza en el año 2003 cuando despiden a 18 mil profesionales de Petróleos de Venezuela y se suma la militarización. Descapitalizaron el conocimiento. No niego que no haya profesionales buenos, pero no hay escuela, no hay historia”, dijo en Primera Página por Globovisión.

“El origen está en la carencia de mantenimiento, la falta de gerencia y un gran desprecio a la industria petrolera, desde ese momento la condenaron. Las primeras sanciones a Venezuela las tomó Miraflores descapitalizando la industria”, resaltó.

“No se puede atribuir las sanciones a lo que está ocurriendo hoy. Las sanciones vinieron a ponerle un punto final a la crisis de la industria petrolera (…) La crisis va a ser permanente, al menos que venga un tanquero aislado que salve sanciones. No habrá parte del país que se salve, ni el centro, ni el oriente del país”, sentenció.

Poleo mencionó que el tema de los precios juega un factor importante en la crisis. “El problema es que la política nunca ha querido tocar el precio y eso ha agudizado el problema. Los mercados se van a donde se pague más y por eso existe una fuga. Las sanciones hacen que se agudice el problema, pero no es el origen del mismo. La gasolina está hecha de componentes que antes se producían aquí, pero desde hace más de dos años que se importan esos aditivos”.

“Tenemos cerca de 3 años importando gasolina y cientos de otros accidentes de seguridad industrial. Es una crisis que se venía encubando”, manifestó.

Lea más: Laidy Gómez: Escasez de gasolina es una catástrofe inducida

vaya al foro

Etiquetas: crisis | gasolina | Victor Poleo