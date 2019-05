Víctor Álvarez: No hay nada peor que un populista administrando una renta petrolera

Juan Eduardo Smith/ 25 may 2019.- El exministro de Industrias Básicas y Minería bajo Hugo Chávez, Víctor Álvarez, defendió este viernes la idea de quitarle el control de la renta petrolera a los gobiernos de turno y acumularla en un fondo.

“Nosotros somos un caldo de cultivo para liderazgos caudillistas y populistas. Y nada peor que un caudillo que tenga por detrás el respaldo de la renta petrolera. Esas son las patologías de nuestra sociedad rentista y por eso la importancia de crear fondos que aislen el efecto negativo que tiene la inyección de esta renta sobre la economía nacional y sobre todo que eviten que el gobierno de turno repita la historia de hacer un uso arbitrario y discrecional de la renta petrolera que termina siendo utilizada como un mecanismo de dominanción”, dijo en el Show de Nelson Bocaranda.

Además de Álvarez, varios economistas, entre ellos el exministro Felipe Pérez Martí, Pedro Rodríguez Sosa y Luis Roberto Rodríguez Pardo han planteado crear fondos cuyo origen sea la renta petrolera y sobre la cual los gobiernos tengan acceso limitado.

Entre las ventajas que citan están minimizar la sobrevaluación del bolívar, que favorece la importación y perjudica la exportación; y minimizar el incentivo para hacer populismo.

Dijo Pérez Martí en su entrevista con ND el año pasado: “Lo que necesitamos en un fondo tipo Noruega. Pues la renta queda fuera, y el fondo es el que experimenta los shocks de precios petroleros, no la economía. No hay sobrevaluación del bolívar, porque esos dólares no entran a comprarlos, y la renta no está disponible para los gobiernos (ni para las oposiciones políticas): al no haber carne, no hay zamuros. La renta pasa a ser así propiedad de todos los venezolanos. Pero una propiedad que está a su disposición directa, a través de fondos de pensiones para todos los venezolanos, en dólares, no en manos de los gobiernos de turno”.

¿Qué es el Fondo Noruego?

Comenzó en 1990 y actualmente acumula más de 913 mil millones de euros. El Fondo invierte en el exterior los ingresos procedentes del gas y el petróleo de ese país y es administrado por el Norges Bank Investment Management (NBIM), organismo adscrito al banco central noruego.

Otra propuesta: Fondo Patrimonial de los Venezolanos (FPV)

Es una propuesta plasmada por los economistas Pedro Rodríguez Sosa y Luis Roberto Rodríguez Pardo en su libro: “El petróleo como instrumento de progreso”.

El fondo recibiría la totalidad de los ingresos petrolero, incluyendo impuesto sobre la renta y regalías. El gobierno recibiría anualmente un porcentaje de los ingresos del FPV, equivalente a un impuesto que pagan los venezolanos.

El FPV sería administrador por un ente independiente del Gobierno e invertiría sus recursos en instrumentos financieros “de primera línea” en el exterior.

“Y el capital ahorrado y su rendimiento” sería entregado a todos los venezolanos mayores de 18 años, depositando dichos fondos en cuentas individuales en el exterior. Cada venezolano tendría acceso limitado a dichos fondos, para gastos de educación y salud, mientras no alcance la edad de la jubilación.

Etiquetas: fondo noruego | populismo | renta petrolera | Víctor Álvarez