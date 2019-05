Vicecanciller italiano, sobre Maduro: Él no percibe la realidad como es

ND / 20 may 2019.- El viceministro de Relaciones exteriores de Italia, Ricardo Merlo, ofreció detalles a El Clarín sobre sus encuentros realizados por parte del Grupo de Contacto de la UE con Maduro y Guaidó.

“A Juan Guaidó, a Henrique Capriles y a otros dirigentes de la oposición los vi dispuestos a encarar una apertura democrática, inclusive aceptando la renovación del Parlamento. Pero a Maduro lo vi con muchas dudas de poder llegar a elecciones libres”, dijo Merlo en declaraciones dadas al diario argentino El Clarín

Según el rotativo argentino durante el encuentro entre el GIC y Maduro, éste empezó calificando a Leopoldo López como “fascista”, a Guaidó como un “neofascista” y se definió a sí mismo como de “centro moderado”. A juicio del diplomático italiano “Maduro no percibe la realidad tal cual es. En Venezuela no hay estado de derecho, no hay separación de poderes. Hay un gobierno de facto cívico-militar que no reconoce a la única autoridad elegida por el voto popular que es la Asamblea Nacional”

