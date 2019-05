Vente Venezuela no participará en elecciones que surjan de Noruega

ND / 28 may 2019.- El coordinador del partido centroderechista Vente Venezuela en Caracas, Javier Chirinos, aseguró hoy que la tolda azul no participaría en unas elecciones que emanen de las aproximaciones en Oslo, Noruega, en caso de que así se determine.



Según el opositor, “no existen elección sin cese de la usurpación”, al tiempo de reiterar que “querernos democracia plena, no cohabitación” con quienes hoy están en el poder.

Dijo Chirinos que para obtener una salida negociada al conflicto venezolano “hay que hacer entender que la fuerza está de nuestro lado y que no habrá paz si no hay justicia”.

Señaló desde Vente Venezuela “hemos hecho todo lo que está en nuestras manos para salir del régimen” e insistió en que es “una incoherencia que después de lograr tanta fuerza internacional se pretenda un diálogo”.

Denunció que han pasado 13 semanas desde que los diputados que forman parte de la Fracción 16 de julio de la AN “soliciten de forma consecutiva aplicar el 187.11 y no han sido escuchados”.

“La Asamblea Nacional tiene que escuchar al ciudadano y cumplir con lo que ellos mismos han planteado”, exaltó el líder local.

Chirinos repudió que el gobierno de Nicolás Maduro haga “ensayo y error” con la vida de los venezolanos, al calificar la acción como “criminal”.

