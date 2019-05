En Venezuela puedes comprar 14.600 camiones con gasolina con apenas 1$

ND / Foto referencial / 21 may 2019.- En Venezuela, el billete de menor denominación de la moneda estadunidense alcanza para poder comprar no menos del contenido de 14.600 camiones con gasolina y un huevo tiene el precio de 93,3 millones de litros del combustible, calcula la AFP.



Al sacar la cuenta, un huevo dentro de cualquier supermercado en Venezuela puede costar 933 bolívares y, la gasolina, desde que entró en vigencia la reconversión monetaria en 2018, cuesta apenas Bs. 0,00001.

Un tanque de un carro pequeño, que alberga al menos 50 litros de gasolina, se puede llenar con 0,0005. Ante esto, el economista Jesús Casique asevera que en el país la gasolina es “gratis”.

Por su parte, el director de Econométrica, Henkel García, lamenta que el efectivo que tienen los venezolanos y que generalmente es muy poco para pagar la gasolina, es propina para el trabajador, ya que no hay costo siquiera cercano que pueda conllevar a dar vuelto por la adquisición del combustible.

Es barata, según dice, por la inflación que “iba creciendo y el precio de la gasolina se estancaba”, afirmó para la AFP.

Pese a que puede ser necesario un aumento de la gasolina, el experto asegura que esto ha sido un “tabú”, pues considera que “buena parte del mundo político piensa que aumentar la gasolina puede elevar la presión social”, lo que en consecuencia derivará en un cambio de modelo político en el país.

Entre otras cosas, Casique dijo que para que en Venezuela se pueda vender la gasolina a un precio internacional, la misma deberá cotizar al menos 4.659 bolívares por litro.

El diputado de la AN, José Guerra, afirma que en la actualidad Venezuela produce solo 100.000 barriles de gasolina al día, que es la mitad de lo que se demanda, por lo que la importación se ha hecho común para el gobierno.

Pero señala que, dado el contexto económico actual del país, no hay manera de pagar los 100 mil barriles.

La situación se ve más difícil con la entrada en vigencia del embargo de EEUU, que complica mucho la compra de gasolina a empresas norteamericanas que, según Henkel García, “eran las que normalmente nos abastecían”.

Con información de AFP

Etiquetas: crisis | dolar | economía | gasolina | Venezuela