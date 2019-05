Vecinos de La Trinidad en Caracas protestan por falta de gasolina

ND / 21 may 2019 –Las fallas del suministro de gasolina en el país están afectando a diversas zonas, y este martes un grupo de vecinos de La Trinidad, al sureste de la capital, salieron a exigir sus derechos, denunciando también fallas en los servicios básicos.

“Además del problema de la gasolina, tenemos el problema el agua, de la luz eléctrica, y ahora se sumó la problemática de la gasolina, además del problema de la escasez de alimentos y medicinas. Ya está bueno, ya no podemos seguir viviendo así, no tenemos nada, no tenemos vida, esto no es para seres humano, Venezuela es para animales ya porque no hay nada”, dijo una manifestante al periodista de TVVenezuela Noticias, Luis Carlos Parada.

Otra ciudadana invitó a los venezolanos a salir a las calles para defender sus derechos en los servicios básicos, “no nos vamos a dejar quitar nuestro país, y debemos ampararnos en el artículo 5 de nuestra Constitución, que especifica que el soberano reside intransferiblemente en el pueblo, y eso somos nosotros y todas las personas que están pasando por aquí”.

El problema de la escasez de gasolina sin duda ha sido una de las problemáticas que más ha afectado al país en los últimos días, primero en el interior, y ahora en Caracas, donde se han reportado varias estaciones de servicio totalmente cerradas.

Lea más: En Venezuela puedes comprar 14.600 camiones con gasolina con apenas 1$

Ciudadanos salen a las calles del sector La Trinidad en Caracas, para rechazar la falta de suministro de gasolina y además, denuncian las fallas en los servicios básicos. Reporte @Luiskparada #LEV junto a @Dereckb por: https://t.co/q7lyJR9ilM pic.twitter.com/McYxi95Jcw — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 21 de mayo de 2019

"No tenemos vida, esto no es para seres humanos. Venezuela es para animales porque aquí no hay nada", expresó una ciudadana al manifestar su rechazo a las fallas de los servicios públicos en el país. #LEV junto a @Dereckb por: https://t.co/xeXizTXHZH pic.twitter.com/egttDQy8Yz — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 21 de mayo de 2019

Ciudadana invita a la población a salir a las calles para defender sus derechos en los servicios básicos. #LEV junto a @Dereckb por: https://t.co/xeXizTXHZH pic.twitter.com/5xHC5hVFwh — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 21 de mayo de 2019

vaya al foro

Etiquetas: Caracas | Protestas en Caracas por gasolina | Venezuela