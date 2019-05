Vecchio se reunió con embajadores de Brasil y Colombia en EEUU

ND / 22 may 2019 – Carlos Vecchio, representante diplomático de Juan Guaidó en Estados Unidos, confirmó que “se reunió con Pacho Santos y Sergio Silva Do Amaral, embajadores de Colombia y Brasil respectivamente, buscando fortalecer esfuerzos para solucionar la crisis en Venezuela”.

“Fortaleciendo esfuerzos para facilitar transición y solucionar crisis en #Venezuela. Hoy conversamos con embajadores en #EEUU, Pacho Santos y Sergio Silva Do Amaral, vecinos y aliados de nuestro país en esta lucha por restablecer la libertad y la democracia. ¡Seguimos!”, escribió Vecchio en su cuenta oficial Twitter.

Por otra parte, El almirante Craig Faller, Jefe del Comando Sur de EEUU, aseveró que la reunión entre Vecchio y el Departamento de Estado tendrá “resultados positivos” para que cese la usurpación en Venezuela, y aclaró que por razones obvias, no serán revelados los planes, según informó el periodista Gabriel Ramos.

“No hemos adelantado lo que estamos haciendo porque sería inapropiado. Los militares nunca decimos lo que estamos haciendo, de lo contrario, el enemigo lo sabría”, afirmó el Jefe del Comando Sur sobre la posible salida de Nicolás Maduro y su régimen.

