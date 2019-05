Vecchio: Régimen usó excepción de sanciones para comprar semillas en vez de insumos

Jhoan Meléndez / 27 may 2019.- Carlos Vecchio, embajador de Juan Guaidó ante EEUU, atizó contra Jorge Arreaza luego que este atribuyera a las sanciones estadounidense las muerte de niños por falta de insumos.

“Tu bajeza no tiene nombre en un tema tan delicado con muerte de niños. Eres manipulador. Las propias facturas que colocas claramente indican que son deudas de 2018 cuando no había sanciones sobre Pdvsa. Muestra más bien que ustedes no pagaban a tiempo. Se roban los reales”, escribió Vecchio vía Twitter.

Vecchio continúa: “El régimen usurpador miente. Novo Banco no es una institución financiera a la cual las sanciones aplican, pero la corrupción y desorden de los usurpadores ha llevado a las autoridades a iniciar investigaciones de cuentas de Pdvsa en ese banco. Fiscalía lo ha confirmado. Aún en el supuesto caso de que las sanciones aplicaran, existe una excepción en las sanciones por razones humanitarias. De hecho, el régimen de Nicolás Maduro ha hecho uso de esa excepción para comprar semillas de maíz a una empresa americana denominada Monsanto. Siguen engañando al pueblo”.

“Todo esta irresponsabilidad es derivada de su corrupción y usurpación. Nunca atienden ni resuelven nada. Destrozan todo. Después de 20 años en el poder, resulta que los responsables son otros. Arreaza, ¿Cuántos niños mueren en Vzla por falta de medicina o comida? ¿Sacaste esa cuenta? ¿cómo es que la sanciones si te permiten pagar subametralladoras y no el trasplante de médula? Miserable tu manipulación. ¿Maduro quiere evitar sanciones? La tiene fácil: Dejar el poder para facilitar transición a democracia. Maduro es el único responsable de la crisis”, prosiguió el representante de Guaidó.

Por último alegó que Citgo ha cumplido con todas sus “obligaciones” de este tipo. “Desde el nuevo gobierno buscamos alternativas para atender estas emergencias que el régimen de Maduro ha ocultado y nunca ha resuelto. Se empeña en buscar responsables en lugar de resolver”, puntualizó.

Lea más: Muere Erick Altuve, de 11 años, esperando transplante en el JM de los Ríos

