Vecchio: Maduro no sabía de las negociaciones de su salida

Jhoan Meléndez / 1 may 2019.- El embajador de Juan Guaidó en EEUU, Carlos Vecchio, indicó este miércoles que Nicolás Maduro no sabía de las negociaciones de su salida “porque estaban conspirando contra él y eso seguirá pasando”.

“La salida de Maduro siempre está Allí. Si Maduro se quiere ir de Venezuela que se vaya porque el dolor que tiene nuestro pueblo lo tenemos que parar lo antes posible y eso pasa con la salida de Maduro… Lo importante es no perder lo relevante: Que Maduro está solo, el régimen está colapsado, que va a llegar el cambio y nos mantengamos en la calle”, dijo Vecchio a TV Venezuela.

Vecchio destacó que Leopoldo López “era el preso más cuidado del régimen y colaboraron para que saliera. Eso está colapsando, personas intimas y cercanas a Maduro… él sabe que está solo y que se tuvo que esconder”.

Asimismo explicó que el proceso de cambio en Venezuela “es inevitable y nos toca a nosotros seguir en la calle”. “Esto refleja que Nicolás Maduro está solo y que no va a ningún lado y eso lo saben no solo los venezolanos sino todo su círculo intimo. No es capaz de darle ni luz y agua a su pueblo y está colapsando, nadie cree en él”.

Por último señaló que la situación que tienen “no es regular”. “Toda la decisión la tiene las autoridades norteamericana y solo queda que coordinemos. Hemos cumplidos todos los requisitos desde el día uno”, puntualizó.

Etiquetas: Leopoldo López | Maduro | Vecchio