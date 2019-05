Uruguay en la OEA: Rechazamos la actuación de la ANC contra diputados de la AN

ND / 13 may 2019 – Hugo Cayrús, embajador de Uruguay ante la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó este lunes su rechazo a las acciones de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) contra diputados de la Asamblea Nacional (AN).



“Uruguay condena en los términos más genéricos la decisión tomada por la Asamblea Constituyente de Venezuela de retirar la inmunidad parlamentaria a diputados miembros de la Asamblea Nacional, y muy especialmente la detención de su vicepresidente Edgar Zambrano, por vulnerar el estado de derecho y la división de poderes establecidas en la constitución de Venezuela. Uruguay entiende que este tipo de acciones solamente exacerban la crisis y no contribuyen en modo alguno a la búsqueda de una solución pacífica y negociada, y a la restauración plena del orden democrático en Venezuela”, explico Cayrús en una transmisión de TVVenezuela Noticias.

Por su parte, el representante de Estados Unidos ante la OEA reiteró en que “la Asamblea Nacional es el único órgano elegido democraticamente en Venezuela, y las acciones de Nicolás Maduro atentan contra la democracia venezolana”.

Salvador Sánchez González, representante permanente de Panamá explicó que “apoyamos a los diputados que sufren persecución de parte del régimen de Maduro. La república de Panamá está con ustedes, no están solos”.

Etiquetas: Hugo Cayrús | OEA | Uruguay | Venezuela