Maduro quiere negociar con el adelanto de elecciones parlamentarias, según politólogo

Luis Sequera / 20 may 2019.- El politólogo y experto electoral, Domingo Medina, opinó que la pretensión de Nicolás Maduro de adelantar las elecciones parlamentarias, sumado a la decisión de la ANC de extender su periodo hasta diciembre de 2020, son estrategias del régimen chavista para “fortalecer su posición” ante las recientes reuniones con el gobierno de Noruega.

“Estas son como apuestas altas para negociar cosas pequeñas. Lo que el gobierno podría ceder es retirar la solicitud de realizar las elecciones (…) lo veo como un arma para negociar del gobierno”, expresó Medina en entrevista concedida a Áryeli Vera para Unión Radio.

“Una movida de ficha, como una jugada dentro de lo que es la situación política venezolana, especialmente, de cara a las negociaciones que se sostienen con la mediación de Noruega”, añadió.

Asimismo catalogó de “unilateral” el encuentro que sostuvo el representante de Juan Guaidó en EEUU, Carlos Vecchio, con el Comando Sur y la solicitud de Maduro de adelantar elecciones para la AN.

“¿Qué aspira Nicolás Maduro? Fortalecer su posición de cara a estas negociaciones, que no va a consultar con la oposición, porque justamente está tratando de tener un elemento que le permita negociar en el marco de esas reuniones tanto con Noruega, como el Grup Internacional de Contacto (GIC)”, aseveró.

Destacó que la ANC “perdería facultades”, en caso de que se elija, a través de los comicios, un nuevo Poder Legislativo.

“En todo caso con la elección de la AN, se trataría de retoma la estabilidad política, volver a la normalidad de la vida política en Venezuela, en tal caso la AN estaría por encima de la ANC y el Poder Ejecutivo y de todos los poderes constituidos”, aclaró.

Lea más: Maduro a la oposición: Vamos a medirnos en elecciones para la AN

vaya al foro