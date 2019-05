Tuiteros piden que Isaías Rodríguez “venga a disfrutar la revolución”

Jhoan Meléndez / 20 may 2019.- Tras la renuncia de Isaías Rodríguez como embajador de Venezuela ante Italia, las reacciones no tardaron en llegar a Twitter donde fue duramente criticado por personalidades.

“Isaías Rodríguez miró fijamente los ojos del barco y se dijo: “Esto se está hundiendo. Mejor renuncio porque no sé nadar””, escribió el director de VerifiKado, Fernando NunezNoda.

“Si Nicolás Maduro le tuviera algún tipo de aprecio y agradecimiento a Isaías Rodríguez, le enviaría una avión para su “vuelta a la patria” a disfrutar la revolución, en Venezuela no necesita dólares”, señaló José Antonetti, periodista.

“La carta de renuncia del inefable Julián Isaías Rodríguez a la embajada de Italia, está plagada de babosadas y ridiculeces. Podrá lavarse las manos, pero nunca la conciencia porque hasta allá no llega agua ni jabón”, alegó Jesús Peñalver, abogado y columnista.

“Por cierto, Isaías Rodríguez fue el primer “poeta” que ocupó la Fiscalía General de Venezuela durante el chavismo. Ahora tenemos a otro “poeta” usurpando ese puesto. Misma calaña, mismos espíritus atormentados”, apuntó el director de Business Development, Francisco Poleo.

“En carta cursilona y sin sustancia en la cual pregona su honradez, Isaías Rodríguez renuncio a su cargo de embajador en Roma”, puntualizó el historiador y editor de El Nacional, Elías Pino Iturrieta.

Etiquetas: embajador | Isaías Rodríguez | Maduro