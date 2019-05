Negal Morales: TSJ emitió sentencia contra Zambrano para “linchar” a la AN

Luis Sequera / 6 may 2019.- El exsecretario de la Asamblea Nacional (AN) y actual subsecretario de Acción Democrática (AD), Negal Morales, aseguró que la orden de enjuiciamiento emitida por el TSJ contra el primer vicepresidente de esta instancia, Edgar Zambrano, tiene como fin “linchar políticamente” al Parlamento, tras los hechos suscitados el 30 de abril durante el fallido intento de “alzamiento militar”.

“El TSJ, nuevamente, se salta todos los procedimientos jurídicos, con el objetivo de proceder al linchamiento, no solamente del vicepresidente de la AN, sino atacar a la AN como único órgano legitimo del pueblo venezolano”, manifestó en entrevista concedida a Unión Radio.

Asimismo, sugirió que el TSJ “debería considerar primero si hay motivos para abrir algún procedimiento al vicepresidente del Parlamento, y someter al cuerpo que es la propia AN, la solicitud para que el Poder Legislativo considere si hay motivos o no para allanar la inmunidad parlamentaria de uno de sus integrantes”.

“Esta es la posibilidad que tiene el gobierno para, nuevamente, linchar a la AN. Ahora lo hacen con un miembro de la directiva, alguien que ha estado directamente sentado al lado de Juan Guaidó, para dar un golpe certero a la posibilidad del pueblo venezolano de lograr un cambio”, subrayó.

Por último, defendió a su colega parlamentario y desestimó que Zambrano esté vinculado a los hechos delictivos con los cuales se le vinculan por lo ocurrido el 30-A.

“Ahí yo no vi al diputado con armas; ni con tanquetas; ni fusiles; ni contingentes armados (…) se acercó como vicepresidente de la AN a constatar lo que estaba sucediendo allí”, remató.

Etiquetas: AN | Edgar Zambrano | Negal Morales | TSJ