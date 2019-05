Trump abraza a un hombre vestido de muro: “Ya sabemos por quién vota”

Eili Córdova / Foto: Telemundo / 22 may 2019.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrazó a un hombre disfrazado de muro, esto durante un acto electoral en Montoursville (Pennsylvania) y luego exclamó a la multitud: “Ya sabemos a quién vota”.

“El muro se está construyendo mientras nosotros hablamos”, dijo Trump a la multitud, en referencia a la barrera fronteriza que prometió levantar en el borde con México”, dice Telemundo.

Por otra parte, la cadena NBC informó que el hombre disfrazado de muro llevaba un cartel que decía “Constrúyeme”. “El hombre, que llevaba también una gorra roja con el lema electoral de Trump, subió brevemente al estrado con el presidente. Trump le estrechó la mano y lo abrazó”.

La agencia de noticias The Associated Press, señaló que el nombre del sujeto es Blake Marnell. Durante una entrevista para Reuters afirmó: “Fue increíble, no me puedo creer que ocurriera, no estoy seguro de tener los pies en el suelo”.

At his rally in Pennsylvania, @realDonaldTrump spots a big supporter of the border wall and calls him up to the stage to shake his hand.

WATCH LIVE: https://t.co/FZ8c0HdnAx pic.twitter.com/s8XX9JlAH8

— Washington Examiner (@dcexaminer) 20 de mayo de 2019