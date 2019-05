Transparencia Venezuela: 70 corruptos del país han desfalcado más de $ 13 mil millones

Jhoan Meléndez / 7 may 2019.- Un informe emitido este martes por Transparencia Venezuela revela que la corrupción en el país ha desfalcado un total de $ 13.199 millones a causa de 70 corruptos que han sido procesados en seis países.

Las altas sumas de dinero y el perfil de los funcionarios involucrados, así como la complejidad del entramado, impulsó el seguimiento de estos expedientes por parte de Transparencia Venezuela, lo que permitió identificar al menos 15 casos contra 70 corruptos venezolanos, que han tejido relaciones personales y empresariales en Europa y América para apropiarse de los fondos de las arcas del Estado.

Se trata de casos que se enmarcan en el concepto de Gran Corrupción, caracterizado por la participación de funcionarios de alto nivel en irregularidades graves, causando daño a toda la población, con vínculos internacionales y amparados en la más absoluta impunidad.

Entre los negocios están la llamada Operación Money Flight, un desfalco en Pdvsa de US$ 1.200 millones; los US$ 2.400 millones que habría sustraído el ex tesorero de la nación Alejandro Andrade y otros cómplices; los US$ 4.200 millones en sobornos blanqueados por el ex viceministro de Energía, Nervis Villalobos y sus cómplices; hasta el conocido caso de “El maletín”, con recursos comprometidos que totalizan US$ 4,2 millones, monto que pareciera palidecer frente a la magnitud sustraída en otros hechos.

Pulse aquí para leer la información completa de Transparencia Venezuela

Lea más: Afirman que Trump vendió en 2015 una finca dominicana a asociados de Cabello

vaya al foro

Etiquetas: corrupción | desfalco | Pdvsa