TodosConZambrano, diputados se solidarizan con Zambrano tras sentencia del TSJ

Decisiones ilegales de usurpadores no detendrán nuestra lucha. Hoy deciden perseguir al Vicepresidente AN @edgarzambranoad para tratar de amedrentarnos, pero no podrán con la lucha de un país entero. Seguimos firmes en la ruta al cese de la usurpación. #TodosConZambrano

— Jose Guerra (@JoseAGuerra) 2 de mayo de 2019