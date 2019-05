Timoteo Zambrano: Elección de nuevo CNE debe incluir a diputados en el exilio

ND / 27 may 2019 – Timoteo Zambrano, diputado a la Asamblea Nacional (AN), propuso la creación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) con la reincorporación de la fracción parlamentaria del polo patriótico y los parlamentarios exiliados.



“Con la reincorporación de la fracción parlamentaria del polo patriótico como quedó electa, o en todo caso el Psuv, pero también tienen que estar incorporados todos aquellos diputados de la oposición que hoy están en el exilio, estamos hablando de unos 27 diputados, y eso es necesario para poder lograr los dos tercios entre gobierno y oposición, es decir, no hay una manera, no hay otra fórmula en la Asamblea Nacional, que para poder obtener en el primer acuerdo de un nuevo CNE, que tengamos los dos tercios, y para ello se requiere entonces sacar del desacato a la Asamblea Nacional”, Afirmó Zambrano en un video difundido por la cuenta Twitter Periodista Alejo.

Para el diputado, se debe “sacar el desacato a la Asamblea, se incorporan la fracción parlamentaria del gobierno, y allí tendríamos justamente los dos tercios. Obviamente esto requiere la aprobación conjunta también de un Estatuto Electoral Especial, para poderle dar constitucionalidad y legalidad a lo que posteriormente acordaríamos entre gobierno y oposición”.

Etiquetas: Nuevo CNE | Timoteo zambrano | Venezuela