The Washington Post: Maduro sobrevive gracias al dinero sucio

ND / 13 may 2019.- Un reportaje publicado por el rotativo estadounidense, The Washington Post, aseveró que la principal razón por la que Maduro no ha dejado el poder es principalmente al “dinero sucio” que estarían haciendo militares asociados al “cartel de los soles”.

“Cuando se pide explicación de por qué los intentos de deponer a Maduro han fallado la administración de Trump típicamente citan la influencia de Rusia y Cuba, pero ellos no dicen mucho sobre la posibilidad de otro factor importante: El Cartel de los soles”, abre la referida nota.

“Dicho nombre se usa para referirse a quienes trasladan miles de toneladas de cocaína colombiana desde Venezuela por Centroamérica, el Caribe para finalmente llegar a EEUU y Europa, entre ellos muchos altos funcionarios del régimen de Maduro. Esos hombres no se aferran en el poder porque crean en el socialismo, o por su cercanía a Vladimir Putin y Raul Castro, lo hacen porque pese al colapso en Venezuela hacen millones de dólares y es posible que terminen encarcelados en Venezuela o EEUU si se alejan”.

En el reportaje aclaran que el entorno inmediato de Maduro no está solo inmerso en tráfico de drogas, sino también en otras actividades ilícitas como la minería ilegal, el contrabando de gasolina, la corrupción en la venta de divisas asi como el control de las importaciones de medicinas y comida.

Pulse aquí para leer la nota completa en The Washington Post

Lea más: Polga-Hecimovich: Remover al oficialismo es fácil, el problema es el día siguiente

vaya al foro

Etiquetas: Cartel de los Soles | dinero sucio | Maduro | Thew Washington Post