Tarre Briceño: Maduro tiene un pie fuera de Venezuela

ND / 1 may 2019.- Gustavo Tarre Briceño, representante de la AN ante la OEA, explicó a los medios de comunicación que en el día de ayer hubo una ausencia total del “gobierno usurpador” de Nicolás Maduro, y esto era porque se estaba produciendo una negociación para saber a qué país se iba el mandatario.

Tarre Briceño confirmó que había una negociación en marcha y a última hora hubo un cambio de planes que hizo que Maduro se quedara, razón por la cual piensa que “falta poco para que salga del poder”.

“No se hasta donde había llegado esa negociación, lo que si sé es que a última hora hubo un cambio de señas y Maduro se quedó; pero lo que esto nos indica es que Maduro tiene ya un pie fuera de Venezuela, lo que falta es un empujoncito”, precisó.

Asimismo, aseveró que la negociación era para saber detalladamente a donde se irán y para donde.

Estas declaraciones coinciden con las del secretario de Estado norteamericano, quien ya había anunciado sobre la supuesta negociación que se tenía con altos funcionarios venezolanos como el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y el presidente del TSJ, Maikel Moreno.

Lea más: EEUU: los que estaban negociando la salida de Maduro han “apagado su celular”

Etiquetas: Gustavo Tarre Briceño | Nicolás Maduro | OEA | Venezuela