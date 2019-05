Tarre Briceño: Aliados de Maduro en la OEA no lo apoyaron por “vergüenza”

Luis Sequera / 13 may 2019.- El representante de Venezuela ante la OEA nombrando por la AN, Gustavo Tarre Briceño, aseguró que los representantes de los países aliados de Nicolás Maduro ante esta organización no se opusieron a la resolución aprobada este lunes, puesto que “les da vergüenza” apoyar al régimen de Maduro.

“(La resolución) fue aprobada por consenso, es decir, que no hubo oposición de nadie, ni siquiera de Uruguay, México, ni de ningún país del Caribe (…) Los aliados del régimen, por ejemplo, los bolivianos y los nicaragüenses, no estuvieron presentes, esto lo que nos indica es que no hay argumentos para defender a Maduro, les da vergüenza ir a la OEA a intervenir a favor de Maduro”, dijo Briceño en entrevista concedida a EvTV.

La resolución rechaza la violación de la inmunidad parlamentaria de los diputados de la AN y exige la “inmediata libertad” del primer vicepresidente del Parlamento, Édgar Zambrano, detenido el pasado miércoles.

Sobre el desalojo de la embajada de Venezuela en Washington, que estaba habitada por activistas que apoyan a Maduro, explicó que “la policía procedió a desalojar a los comunistas gringos” que habían ocupado la misma, y posteriormente parte de la diáspora venezolana celebró la recuperación de la embajada. “Hoy cese de la usurpación en la embajada y muy pronto cese de la usurpación en Venezuela”, comentó.

Lea más: OEA exige la liberación inmediata de Edgar Zambrano

vaya al foro

Etiquetas: Gustavo Tarre Briceño | Nicolás Maduro | OEA