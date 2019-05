Tarek W. Saab: A Guaidó ya lo ven como un alma en pena

ND / 8 may 2019.- El fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, negó este miércoles que el Gobierno tenga “miedo” de llevarse detenido al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como así rumorea en la opinión pública venezolana, aclaró que el parlamentario está judicializado y está en proceso de investigación. “Con eso han hecho una especie de circo del cual yo no voy a prestarme. Vimos que a él (Juan Guaidó) se le solicitaron medidas que desacató. Él hace un papel que mejor no menciono, ha dado unas 25 fechas para que caiga este gobierno legítimamente constituido. Es alguien que políticamente se ve como un alma en pena, porque una persona que se llama presidente, cómo es que no tiene Casa Militar, no despacha en Miraflores, no tiene ministro, no es Comandante en Jefe de la Fanb, no tiene mando, incluso, sobre sus seguidores, ¿qué puede decirse de alguien así? Él está judicializado y está siendo investigado por los delitos en los que ha participado”, expresó Saab en el programa Vladimir a la 1, por Globovisión.

Saab subrayó que a los diputados a quienes se les ha solicitado el allanamiento de la inmunidad parlamentaria, están señalados, al igual que Guaidó, en “traición a la patria, violación del orden constitucional, conspiración y rebelión civil”. “Son los más graves”, comentó.

Sobre los hechos violentos ocurridos entre el 30 de abril y el 1 de mayo, que dejó el saldo de varios muertos y heridos, Saab indicó que están todos siendo investigados, al tiempo que aclaró que las cifras del Ministerio Público son las reales y no las que publica Foro Penal.

“Nosotros damos las cifras y vienen ellos (Foro Penal) y se las copian, entonces aparecen como los vengadores anónimos y no es así. Las cifras del Ministerio Público, te las digo, por ejemplo, estamos investigando 6 muertes durante los hechos violentos el 30 de abril y 1 de mayo: En Caracas, dos, en Aragua, dos, en Mérida, uno y en Carabobo, uno. En cuanto a lesionados tenemos 168 personas”, precisó.

Saab recalcó que el 30 de abril “hubo civiles que se colocaron cartuchos de balas de armas de guerra. Hubo más de mil disparos”.

En cuanto a los 11 médicos detenidos el 30 de abril de manera arbitraria, por protestar, dijo: “Hay un proceso donde ellos tendrán derecho a la defensa y varios de ellos podrán ser liberados, eso es a nivel genérico. En medio de una acción golpista hay 300 detenidos, de ellos, no significa que los 300 sean acusados y condenados, ¿Qué va a pasar ahora? tendrán acceso a las actas, derecho a la defensa y si son inocentes serán liberados. Insisto, muchos de los detenidos, sean médicos o no, serán procesados y de ser inocentes serán liberados y si son culpables, serán condenados”.

vaya al foro

Etiquetas: Ministerio Público | tarek W. Saab