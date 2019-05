Horóscopo de la semana del 20/05/2019

Serán los próximos siete días favorecedores para las actividades sociales, las ecológicas y las que te hacen sentir bienestar. Aprovecha que las endorfinas estarán a favor y date algunas horas al día para practicar alguna actividad deportiva o para hacer lo que amas hacer, verás que no solo te sentirás de lo mejor, sino que también se te ocurrirán las mejores ideas, si lo logras anótalas todas porque están en riesgo de ser dejadas en segundo plano. Regala sonrisas y toma suficiente agua porque aparece peligro de deshidratación por exceso de calor, al trabajar con fuego o en sitios calientes, estar activo o corriendo.

Sucesos asociados con combustión espontánea, incendios por corto circuito o por situaciones poco habituales. Tiroteos o actuaciones de grupos de militares que toma por sorpresa a más de uno.

Si quieres que alguien se entere de algo o reciba un documento importante hazlo tú mismo, las comunicaciones se ven pasando desapercibidas.

Secretos.

Destacados para cada día:

Lunes: Sol en el último grado de Tauro. Llévalo adelante lo más cotidiano posible.

Martes: Empieza la generación Géminis 2019. Cambian las energías.

Miércoles: Viviremos un instante mágico, en el que habrá quienes les toque tomar decisiones trascendentales

Jueves: Conviene ser cautos si tienes a alguien bajo sospecha, para no equivocarte.

Viernes: Un día un poco loco, cualquier cosa puede pasar. prefiere lo lícito y se conciente que tu libertad termina donde empieza la de los demás.

Sábado: Gran energía en el ambiente, el que la sepa aprovechar podrá obtener lo que quiera.

Domingo: De cuarto menguante con chance de tomar la ruta de la prosperidad, encontrarás información de cómo aprovecharlo al máximo en el perfil de mi cuenta Instagram @lograndoprosperidad

Convendrá este lunes en el amor salir de lo cotidiano, de la zona de confort y sacudir la relación o a ti mismo para que aparezca en tu vida esa pareja que anhelas. Enfoca tus deseos e intenciones de manera diferente, estancados se desvanecen.

Llegará un momento en que se pondrá intenso, ¡atento! se harán más probables los descubrimientos y desenlaces. También las respuestas de carácter judicial o que tienen que ver con viajes, caballos o religión.

Las actividades habituales dando la impresión de ser más importantes de lo que en realidad son, no te dejes apabullar por lo que suceda. No te quejes, no exageres.

Lleva adelante el día lo más cotidianamente posible, Sol estará cambiando de signo, si sientes inestabilidad encuentra cómo dar un paso hacia adelante. Eventos terminales o situaciones que están en su tope, ya no se aguantan. Definiciones. No convienen comenzar nada importante si no sabes la mejor hora astrológica para hacerlo.

Tensiones asociadas con derivados del petróleo, naufragios, decepciones o suicidios. No te distraigas si vas para el cine o e teatro. Consciente de lo que haces cuando estés en el baño o en lugares con húmedos o donde circula el agua. Si tienes en casa una tubería dañada o problemas con el gas no los descuides. Alta probabilidad de cometer errores, caer en confusiones o ser engañado.

El llamado es para los Sagitario, atentos ante oportunidades de cambio, encuentros con mucha gente, sentimentalismos o ante personas que prometen cosas, no se hagan expectativas (esto último es válido para los Géminis y los Virgo).

Siguen estando para los Aries situaciones en preparación que terminarán inspirándolos o haciéndolos vivir sus fantasías. Por otro lado, los Escorpio de noviembre no deben correr riesgos innecesarios ni portar joyas, los Tauro de abril si están atentos de las señales podrán beneficiarse con sorpresas o encuentros en positivo y los que cumplen alrededor del 20 de mayo sean prudente si reciben noticias o deben intervenir en negociaciones (también Leo y Acuario de los últimos días). Los signo zodiacal Cáncer estén prevenidos ante encuentros con militares, caídas u otro tipo de accidentes, retrasos, obstáculos, repetición de situaciones que impiden logros. Conviene que los Capricornio de enero no se crean todo lo que les digan y eviten comprometerse a hacer lo que no están seguro que pueden cumplir. Si eres Piscis de marzo tendrás chance de recibir un toque mágico de tu musa o tener sueños reveladores.

Prefiere el color azul, el incienso de sándalo, la música que te activa. Cualidad: Yin. Lado preferido el izquierdo. Astro: Luna. Predominancia de lo material y el apego. Dificultades para actuar desde la razón y para las actividades intelectuales. La clave: Haz el bien sin mirar a quien.

Este martes comienza la generación Géminis 2019, cambian las energías, los días serán Sagitario, propicios para mantener el orden, la limpieza y las cosas en forma correcta. Para ser activos, inquietos, optimistas y alegres.

Para aquellos que vayan a cumplir años recuerden que el mes antes es mejor no empezar nada, recibirán lo que les resta recibir para cerrar el año, usen esos días para actualizar sus intenciones y el plan anual, terminar pendientes, limpiar sus espacios, pagar deudas, devolver lo que les hayan prestado y agradecer por todo, tanto si te gusta como si no.

Para el miércoles en el trabajo atención a las oportunidades porque habrá actividades que tomen un nuevo auge. Viviremos un instante mágico, en el que habrá quienes les toque tomar decisiones trascendentales.

El jueves si no logras los resultados que esperas, busca si alguien está interfiriendo, pero cuidado con la imaginación, porque habrá mentes que estén creando sus propios fantasmas. Conviene ser cauto, si sospechas de alguien, antes de llegar a conclusiones asegúrate de tener todos los elementos de juicio necesarios para hacerlo, así evitarás equivocarte.

Este viernes lo pequeñito se hará grande más fácilmente que otras veces, podrás aprovechar para tener pensamientos de abundancia y visualizar cómo aumenta tu fortuna, amor o poder sobre alguna situación. Para estudiar algo que no sabes, para estirarte o soñar, todo se vale en el camino del desarrollo material o de la activación de tu mente en positivo… prefiere lo lícito y se conciente que tu libertad termina donde empieza la de los demás.

Dice el horóscopo del sábado que será un día para unirte a aquellos con los que compartas intereses u objetivos. Para mantener las cosas y las personas en su santo lugar. Anuncia el horóscopo una gran energía en el ambiente, el que la sepa aprovechar podrá obtener lo que quiera. Para decir lo que opinas usando palabras de amor, vencer la flojera y actuar, de esa forma si lo necesitas el Universo te mandará ayuda.

Domingo de cuarto menguante, a partir de este día tienes siete para cortarte el cabello si quieres que te crezca más fuerte (especialmente recomendado si la vez anterior te lo cortaste en creciente), para pagar la mayoría de las deudas que puedas, realizar dietas para bajar de peso y para terminar lo que planificaste finalizar para el ciclo lunar, que culmina el 3 de junio. Un día de premios para quien los merezca.

Datos astrológicos:

Sol en Géminis

Luna en la última parte de su ciclo zodiacal comienza en Sagitario y termina en Piscis

Cuarto menguante de Géminis con Luna en Piscis

Finaliza la conjunción Venus-Urano.

Namaste

