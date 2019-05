Stalin González: Aunque rayen con graffitis nuestras casas, seguiremos en la calle

Eili Córdova / Foto: 10 may 2019.- El diputado, Stalin González, declaró este viernes en una rueda de prensa que continuarán en las calles porque “no tienen miedo”, esto respecto a los recientes “amedrentamientos” en contra de distintos parlamentarios de la Asamblea Nacional.

“Anoche hubo amedrentamiento y persecución en contra de más de 15 diputados en 13 estados. Sus casas fueron rayadas con graffitis. Esto es una práctica fascista, una práctica que va en contra de los ejercicios de la política. Si buscan meter miedo, nosotros rechazamos esa actitud que hoy tienen quienes usurpan el poder. Estamos luchando por un país en donde haya derechos (…) Ha habido represión de distintos tipos, el Estado venezolano persigue a quienes luchan. Seguimos luchando, ningunas de esas persecuciones cambiarán nuestro deseo de cambio.”, vociferó González.

El también segundo vicepresidente de la AN aseguró que la persecución no es solamente policial, sino que también viene de organismos como el Seniat y la contraloría. “En algunos colegios de los hijos de los diputados hay patrullas del Sebin afuera, rechazamos estos hechos y vamos a llevar estas denuncias a todas las instancias internacionales. Entiendan, las persecuciones no lograrán cambiar la crisis que generó el modelo de Maduro, un modelo corrupto e ineficiente. Seguimos en pie de lucha para construir un país distintos”.

Ratificó la convocatoria de Juan Guaidó este 11 de mayo. “Mañana vamos a seguir en la calle, seguiremos en la calle porque estamos luchando por un país mejor. Luchamos para que haya elecciones libres en Venezuela y esta es la respuesta: No tenemos miedo y seguiremos en la lucha”.

“Sobre el traslado del diputado Edgar Zambrano, mi lectura es que no tienen confianza de las personas que los rodean. ¿Cómo podríamos llamar este capítulo? Las grietas y las fisuras del régimen, están dejando en evidencia que no son tan fuertes como quieren hacer creer. Esa decisión no hará que baje la inflación, que haya medicinas en los hospitales. ¿Cómo es posible que con ingresos petroleros estamos viviendo la crisis y la miseria? La lucha es para cambiar ese modelo, para vivir, comer y dormir mejor”, aseveró.

