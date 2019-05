Sorpresiva lista de la Vinotinto para la Copa América es criticada en redes sociales

ND / 30 may 2019 – Diversos usuarios Twitter manifestaron sus quejas por la convocatoria del seleccionador Rafael Dudamel de cara a la Copa América Brasil 2019, al no incluir a los volantes Yeferson Soteldo y Rómulo Otero, además del delantero Jan Hurtado.



El usuario Edgardo Mazzey criticó a Dudamel “ni Hurtado, Otero o Alexander. La ausencia que me duele en la #Vinotinto (sé que lo vamos a necesitar en algún partido) es la de Yeferson Soteldo, el “enano” tiene esa explosividad para cambiarte el resultado de un partido adverso. Dejarlo fuera es un error que vamos a pagar caro”.

Mientras que el comunicador Carlos Tarache afirmó que “bajo qué parámetros dejas fuera a un jugador que es clave en uno de los clubes más grandes de Sudamérica y que además juega en el país organizador (?) Si bajo el argumento de la falta de competitividad y poca continuidad nos escudamos. ¿Cómo se justifica la ausencia de Soteldo?”.

El periodista Luis Reverón señaló que no se está pensando a futuro, como en el Mundial de Catar 2022 con esta lista, “dejamos afuera al 10 del Santos (Soteldo), al jugador revelación del fútbol argentino (Hurtado), a la promesa de la zaga (Ferraresi), al mejor en tiros libres (Otero). Me parece que no se piensa en Qatar 2022 #Vinotinto #CopaAmerica2019”.

“Que esté Adalberto Peñaranda por encima de jugadores como Yeferson Soteldo (por solo decir un nombre) deja mucho que desear en la convocatoria de Dudamel. Amanecerá y veremos”, posteó el usuario Mario Alberto Sánchez.

“Siempre hay sorpresas en una convocatoria. En este caso pienso que las ausencias de Soteldo, Hurtado, Otero y Alex González caben en esa categoría. Esto no quiere decir que el equipo esté mal ensamblado. Habla de mucha competencia lo cual es positivo”, tuitió el periodista Carlos Mauricio Ramirez.

La convocatoria completa es la siguiente:



Porteros: Wuilker Fariñez (Millonarios-COL), Rafael Romo (Apoel- CHIP) y Joel Graterol (Zamora).

Defensas: Ronald Hernández (Stabaek-NOR), Rolf Feltscher (L.A. Galaxy-USA), Yordan Osorio (Vitória Guimaraes-POR), Mikel Villanueva (Gimnástic de Tarragona-ESP), Jhon Chancellor (Al-Ahli Doha-QAT), Roberto Rosales (Espanyol-ESP) y Luis Mago (Palestino-CHI).

Centrocampistas: Júnior Moreno (D.C. United-USA), Arquímedes Figuera (La Guaira), Yangel Herrera (SD Huesca-ESP), Luis Manuel Seijas (Independiente Santa Fe-COL), Juan Pablo Añor (SD Huesca-ESP), Tomás Rincón (Torino-ITA), Jhon Murillo (CD Tondela-POR), Adalberto Peñaranda (Watford-GBR), Jefferson Savarino (Real Salt Lake-USA) y Darwin Machís (Cádiz-ESP).

Delanteros: Salomón Rondón (Newcastle United-GBR), Fernando Aristeguieta (América-COL) y Josef Martínez (Atlanta United-USA).

Lea más: Zulia FC se une al Caracas entre los 16 mejores de la Sudamericana

Ni Hurtado, Otero o Alexander. La ausencia que me duele en la #Vinotinto (sé que lo vamos a necesitar en algun partido) es la de Yeferson Soteldo, el "enano" tiene esa explosividad para cambiarte el resultado de un partido adverso. Dejarlo fuera es un error que vamos a pagar caro pic.twitter.com/g8m2oTq9G6 — Edgardo Mazzey (@EdgardoMazzey85) 30 de mayo de 2019

Bajo qué parámetros dejas fuera a un jugador que es clave en uno de los clubes más grandes de Sudamérica y que además juega en el país organizador (?) Si bajo el argumento de la falta de competitividad y poca continuidad nos escudamos. ¿Cómo se justifica la ausencia de Soteldo? — Carlos Tarache ?️ (@carlostaracher) 30 de mayo de 2019

Dejamos afuera al 10 del Santos (Soteldo), al jugador revelación del fútbol argentino (Hurtado), a la promesa de la zaga (Ferraresi), al mejor en tiros libres (Otero). Me parece que no se piensa en Qatar 2022 #Vinotinto #CopaAmerica2019 — Luis Reveron (@LuisReveron) 30 de mayo de 2019

Que esté Adalberto Peñaranda por encima de jugadores como Yeferson Soteldo (por solo decir un nombre) deja mucho que desear en la convocatoria de Dudamel. Amanecerá y veremos. — Mario Alberto Sánchez (@MarioSanchezVe) 30 de mayo de 2019

Siempre hay sorpresas en una convocatoria. En este caso pienso que las ausencias de Soteldo, Hurtado, Otero y Alex González caben en esa categoría. Esto no quiere decir que el equipo esté mal ensamblado. Habla de mucha competencia lo cual es positivo. — Carlos M. Ramírez (@Tomapapa) 30 de mayo de 2019

vaya al foro

Etiquetas: Copa América Brasil 2019 | Venezuela | Vinotinto