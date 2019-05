Denuncian que preso político, Manuel Chacín está en estado grave de salud

View this post on Instagram

URGENTE se requiere atención médica inmediata para el preso político y dirigente nacional de @enciudadanovzla Manuel Chacin. Les ruego a todos nos ayuden a dencuniar y exigir atención médica #Repost @manuelbchacin ・・・ Queremos denunciar que en estos momentos hemos sido informados de que el preso político Manuel Chacin @manuelbchacin se encuentra gravemente herido en el helicoide por motivos desconocidos, debe ser trasladado a un hospital para ser atendido quirúrgicamente de emergencia. _ Hacemos responsables directos de la salud de nuestro familiar al nuevo director del sebin González López y a todos aquellos funcionarios responsables de la salud de los detenidos. _ #ddhh #derechoshumanos #libertad #encuentrociudadano _ @delsasolorzano @enciudadanovzla