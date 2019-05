Dr. Huniades Urbina: Maduro debe invertir en salud y no en armamento

ND / 27 may 2019 – El doctor Huniades Urbina, presidente de la Sociedad venezolana de pediatría y ex director del Hospital JM de los Ríos, criticó a Nicolás Maduro y su entorno por “invertir en armamento militar, mientras infantes mueren por falta de un trasplante”.

“Todos estos núcleos familiares, y ésos 28 niños que están quedando pendientes por un traslado sienten una espada encima de ellos, porque mientras pasen los días, se va deteriorando el estado de éstos niños, y lógicamente no entendemos como un país que se jacta de tener las reservas petroleras más grandes de mundo, y las reservas de gas más grande del mundo, y todo lo que nosotros sabemos, con ésta corrupción desmedida que ha habido con éste régimen, como no tenemos 9 millones de euros para pagar la deuda que tiene el estado venezolano con los hospitales italianos y reanudar el programa de trasplantes que se tiene firmado hace unos cuantos años”, afirmó Urbina a TVVenezuela Noticias.

Urbina criticó a Maduro y su entorno por aprobar 59 millones de euros para comprar uniformes militares y armamento, y expresó que “si tienen dinero para comprar armamento y uniformes militares, deberían tener dinero para comprar medicamentos, es mejor dejar de comprar uniformes y salvarle la vida a éstos niños. Yo le pregunto al gobierno nacional, ¿Cuántos muertos quieren ésta vez para tomar cartas en el asunto y salvarle la vida a éstos niños?, niños que sienten un terror terrible junto a su familia, porque van 4 fallecidos y el resto de las horas puede ser mortal para los otros infantes que quedan a la espera de su trasplante de médula”.

