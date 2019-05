Siguen las negociaciones entre China y Estados Unidos, Trump amenaza con más aranceles

Donald Trump es consciente de que la actual situación económica de su país juega un papel muy importante para que él salga reelegido como presidente de la Casa Blanca, y dentro de la economía, su estrategia arancelaria es fundamental. Según el presidente americano, los aranceles funcionan: “China nos acaba de informar de que vienen a Estados Unidos para sellar un acuerdo”, escribía Trump en sus redes sociales.

Sin embargo, China no parece estar muy contenta con cómo están yendo las cosas, y mucho menos con una subida de aranceles en las próximas semanas. Liu He encabezará la delegación del país en un contexto en el que Trump amenaza con una nueva ronda de aranceles: en concreto, con pasar del 10% al 25% en los productos importados de China, lo que supone un valor de 200.000 millones de dólares.

Trump insiste en que está dispuesto a llevar a cabo estos nuevos aranceles y advierte a China de que echarse para atrás no es la mejor opción si quieren renegociar con Estados Unidos en los próximos meses. Pero Trump no se muestra demasiado preocupado con la posición que está tomando el gobierno chino en nombre de todos sus ciudadanos, y es que Estados Unidos se está llevando más de 100.000 millones al año en aranceles: esto es muy bueno para Estados Unidos, pero no tan bueno para China”, declaraba Trump.

De hecho, el presidente declara públicamente, y ya lo ha hecho en varias ocasiones, que si tiene que subir los aranceles y añadir más productos chinos, lo hará. Trump se justifica, como así lo afirmó en Florida, con que China ha roto el acuerdo que había entre ambas potencias: “No nos echaremos para atrás hasta que China pare de robarnos, además, no necesitamos hacer negocios con ellos pues podemos seguir produciendo aquí, como hemos hecho antes”.

Ya hace casi un año desde que empezase la guerra comercial entre el gigante asiático y Estados Unidos y los mercados financieros han visto las consecuencias, como han venido analizando en la plataforma de iFOREX. Es más, las noticias de iFOREX han analizado la evolución y los cambios en los precios de los instrumentos financieros que más relación guardan con la guerra comercial.

Por ahora, no se sabe cuándo pondrán fin: falta que llegue un acuerdo que, de ser posible, beneficie a los dos. JP Morgan insiste en que tanto China como Estados Unidos necesitan un acuerdo lo antes posible, pues el impacto potencial en sus economías cada vez es más fuerte. “El daño puede ser grande”, anunciaban. Pero tanto Trump como Xi, los presidentes de estas dos potencias, necesitan buscar algo que beneficie, sobre todo, a su país: una tarea que no parece fácil. El tiempo dirá si es posible llegar a un acuerdo en el que ninguna de las dos partes salga perjudicada.

Etiquetas: aranceles | China | EEUU | iForex