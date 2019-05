Califican de “insuficiente” aumento de 300 bolívares en el pasaje

Jesús A. Herrera S. / 23 may 2019.- El director ejecutivo de la Cámara Venezolana de Empresas de Transporte Extraurbano, Fernando Mora, calificó de “insuficiente” el aumento del pasaje a 300 bolívares, al señalar que el costo no se relaciona con la realidad de Venezuela.

En entrevista ofrecida a Unión Radio, Mora dijo que, en un principio, la propuesta realizada por el sector fue de 1.000 bolívares por persona, pero que dada la crisis económica, habían accedido a Bs. 500 para el pasaje, “pero ayer el ministro nos notificó que el Ejecutivo había aprobado los 300 bolívares e iban a continuar las medidas compensatorias”.

“Lo que pasa con esas medidas es que el Estado no tiene para cubrir el 100% de las necedades básicas para que las unidades operen normalmente. Sin embargo, nos vamos a reunir todas las semanas para discutir el monto del pasaje”, señaló.

Mora pidió “comprensión” a la población pues, asegura que aun cuando conocen que el poder adquisitivo se ve muy limitado, “la mayoría de los repuestos son importados y los que se producen aquí, los componentes, son importados”.

“Nosotros tenemos una dependencia directa con el costo del dólar y todo esta dolarizado y para nosotros es difícil mantener una tarifa de 300 bolívares si no hay medidas compensatorias”, indicó.

Añadió que el sector transporte propuso al Ejecutivo un “bono de transporte” paralelo al bono de alimentación por ley, que les sea otorgados a los trabajadores, estudiantes, personas de la tercera edad y discapacitados “con la finalidad de que puedan pagar una tarifa más acorde que le permita al sector no solo reparar unidades si no renovarlas”.

Alertó además que el parque automotor está paralizado en un 40% por falta de repuestos, “porque no tenemos la capacidad”.

“El problema no es la tarifa, es que el poder adquisitivo del venezolano no le da para pagar una tarifa real que pueda mantener las unidades y renovar la flota, que es uno de los temas más importantes y es que a nosotros se nos ha envejecido el parque automotor porque no tenemos como traer unidades nuevas (…) Estamos siendo afectados como todos los sectores”, expresó.

En cuanto al tema del combustible para el sector transporte, ratificó la existencia de islas en las Estaciones de Servicio dedicadas a las unidades, como lo informó Reverol ayer.

