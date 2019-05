Salamanca: El 30 de abril fue un paso más en la línea de minarle las bases a Maduro

ND / 3 may 2019 .- El politólogo e investigador del Centro Gumilla, Luis Salamanca afirmó este viernes que dentro el ciclo político que forma parte de la estrategia de la oposición aún no se acabado, porque existen fichas por jugar, asegurando que los hechos del 30 de abril son un paso más en la línea de minarle las bases a Maduro.

Así lo dijo en entrevista con Roman Lozinski en Circuito Éxitos.

“El nuevo ciclo político que se inició en enero no se ha acabado. Hay gente que dice que el juego está trancado, pero no lo está, todavía hay fichas que jugar (…) El 30 de abril fue un paso más en la línea de minarle las bases a Maduro” reiteró.

Salamanca reitera que probablemente detrás de todo lo ocurrida en 30 de abril y el 1 de mayo en el país “hay debajo cuerda una negociación en curso” esto refiriéndose a las declaraciones de este jueves del ministro de defensa Vladimir Padrino López donde aseguraba que los dirigentes de la oposición “trataron de comprarlo con propuestas” .

Igualmente, indicó que, aunque “Nicolás Maduro está controlando daños con la cadena de ayer para decir que están cohesionados, realmente existe un malestar en la FANB”

Ante este escenario político que se presenta en este momento con Nicolás Maduro y la Fuerza Armada expresó que “Estamos en un punto crítico, un punto límite, qué viene para Maduro y para el país. Lo interesante es ¿cómo se va a relacionar Maduro desde el 30 de abril con la Fuerza Armada? expresó”

Por su parte, aseveró que las huelgas generales que fueron convocadas por Juan Guaidó el 1 de mayo “son estrategias de última instancia, cuando sientes que tienes a un gobierno ya a punto de caramelo. No se usa como una medida de presión más”.

Se refirió a que “Guaidó es el talón de Aquiles del gobierno. Guaidó sigue estando protegido a pesar del paso apresurado que dio el 30 abril que lo coloca en riesgo”.

Concluyó afirmando que el punto de salida del régimen de Maduro es a través de elecciones democráticas. “Yo quisiera que esto saliera por negociación y vamos a unas elecciones democráticas de una”.

Etiquetas: FANB | Juan Guaidó | Nicolás Maduro