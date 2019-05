Saab: Guaidó está al margen de la ley y su caso está judicializado

ND / 18 may 2019.- El fiscal general /ANC, Tarek Williams Saab, no pudo explicar este viernes por qué Édgar Zambrano, vicepresidente del Parlamento, sí está detenido mientras que Juan Guaidó no.

Así ocurrió durante una entrevista en CNN en Español, canal censurado en Venezuela, cuando el moderador le preguntó cuál era la diferencia entre ambos casos.

“Bueno, los tiempos históricos, los tiempos de la política los determina la investigación en curso”, dijo Saab. “En este caso ya se la he descrito muy brevemente… simple y llanamente se lo vuelvo a explicar…”, pero el moderador interrumpió y Saab replicó: “Alguien que se autoproclame presidente está al margen de la ley”.

“¿Y entonces, por qué no lo han detenido?”, insistió.

“Sigan pensando así. Yo no polemizo sobre acciones…”

“Pero, ¿por qué no lo han detenido?”, volvió a preguntar.

“El hecho de que no lo hayan detenido no significa que su caso no esté judicializado…” remató Saab.

