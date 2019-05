Rusia niega haber persuadido a Maduro de huir del país

ND / 1 may 2019.- Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia rechazó las declaraciones dadas desde Washington sobre que habrían persuadido a Maduro para que no huya del país ante los sucesos del 30 de abril.

Al respecto, la portavoz de la cancillería rusa, Maria Zakharova, dijo a Reuters que estas declaraciones eran parte de una “guerra de la información”.

Pulse aquí para leer la nota completa en Reuters

Lea más: Pompeo, sobre Venezuela: Si hace falta una acción militar se hará

vaya al foro

Etiquetas: EEUU | Maduro | Rusia | Venezuela