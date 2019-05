Richard Blanco: Fracción 16J pedirá en la AN activar el artículo 187

Oleg Kostko / 28 may 2019.- El diputado a la Asamblea Nacional y miembro de la Fracción 16J, Richard Blanco, anunció que la misma fracción pedirá que se debata la aprobación del artículo 187 para aprobar el eventual ingreso de una coalición internacional en el país.

Así lo expresó Blanco en un hilo escrito en su cuenta de Twitter:

“A través de este medio me permito como Diputado electo por Caracas, miembro de Alianza Bravo Pueblo y representante de la fracción 16 de julio , solicitarle respetuosamente al Presidente (e) Juan Guaidó apoye la solicitud de nuestra fracción de incorporar al orden del día martes 28 de mayo del 2019 La propuesta para la aprobación del artículo 187 #11 de nuestra Constitución Nacional.”.

“Queremos ratificar que dicha solicitud la hemos realizado reiterativamente por 16 semanas a secretaría y presidencia de nuestra legítima Asamblea Nacional. (…) A los colegas diputados pedimos levantar sus manos y aprobar dicho artículo que permita al señor Presidente Guaidó tener dicha autorización para que este sea el instrumento que permita agilizar todos los trámites necesarios a fin de solicitar”.

“Urgentemente la coalición internacional, para acabar con la usurpación de Maduro y los delincuentes que forman parte de su clan destructor de los Venezolanos. (…)Cuente Presidente Juan Guaidó con nuestro apoyo decidido como conductor de este proceso tan complicado que le ha tocado encabezar”.

“Estamos con usted para ayudarlo a salvar la patria. Pero Presidente Guaidó, no podemos esperar más. Hay que agilizar el paso .! Nuestra gente se nos está muriendo de mengua en los hospitales (…) desgraciadamente como lo ocurrido en el hospital de niños (que por respeto no me atrevo a repetir). Presidente Guaidó y colegas diputados la gente no tiene que comer”.

“Colegas los ciudadanos quieren una patria digna y bajo ningún respecto que los que hundieron al país continúen humillándolos. Juntos todo es posible … no esperemos más el pueblo quiere vivir en paz”.

Lea más: EEUU y países del Grupo de Lima boicotean a Venezuela en Conferencia Desarme

28 de mayo del 2019 ; la propuesta para la aprobación del ariticulo 187 # 11 de nuestra Constitución Nacional . Queremos ratificar que dicha solicitud la hemos realizado reiterativamente por 16 semanas a secretaría y presidencia de nuestra legítima Asamblea Nacional. — Dip.Richard Blanco (@RichardBlancoOf) 28 de mayo de 2019

URGENTEMENTE LA COALICIÓN INTERNACIONAL , para acabar con la USURPACIÓN de MADURO Y LOS DELINCUENTES que forman parte de su clan destructor de los Venezolanos . — Dip.Richard Blanco (@RichardBlancoOf) 28 de mayo de 2019

Estamos con usted para ayudarlo a salvar la patria . Pero Presidente Guaidó , NO podemos esperar más ! Hay que agilizar el paso .! Nuestra gente se nos está muriendo de mengua en los hospitales , — Dip.Richard Blanco (@RichardBlancoOf) 28 de mayo de 2019

Colegas los ciudadanos quieren una patria digna y bajo ningún respecto que los que hundieron al país continúen humillandolos . JUNTOS TODO ES POSIBLE ! …. NO ESPEREMOS MÁS ! EL PUEBLO QUIERE VIVIR EN PAZ .?? — Dip.Richard Blanco (@RichardBlancoOf) 28 de mayo de 2019

vaya al foro

Etiquetas: 187 | AN | Fracción16J | Venezuela