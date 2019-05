Ricardo Sansone: El abandono del Metro de Caracas “se ve y se huele”

Oleg Kostko / 29 may 2019.- El coordinador general de la ong Familia Metro, Ricardo Sansone, lamentó este miércoles el nivel de abandono en el que está sumido el metro de Caracas.

“Hay un total abandono que como usuario se ve y se huele, y es desagradable y entrar a un tren donde hay agua empozada o donde a alguien se le cayó un pescado hace tres o cuatro días (…) cosas tan básicas como la limpieza del metro se han abandonado y el plan cayapa que han llevado a cabo es para paliar esos detalles pero esa limpieza con agüita y trapo no sirve a ese plan hay que dotarlo de insumos”, aseguró Sansone en declaraciones dadas a TVVenezuela.

Sobre el precio del pasaje

Sansone se pronunció previamente sobre el reciente aumento del pasaje decretado por el Gobierno y aseguró que éste no tendría como cobrar el mismo a los usuarios del referido sistema de transporte.

“El ministerio podrá sacar la resolución que quiera pero no tiene los insumos para hacer efectivo el cobro del pasaje, no hay los rollos de boletos con los que se fabrican los tickets, ni las tarjetas inteligentes y ninguna de las dos fórmulas pueden ser aplicadas porque no existen los insumos, además el metro tiene una gran deuda en el exterior porque esos materiales se traen de afuera y no podría traerlos al país porque sencillamente lleva esa deuda pendiente”, dijo.

Agregó que “40 bolívares es muy poco, el costo de lo que implicaría mover a un pasajero en un sentido que es como se hacen los estudios de tarifa nos arroja ahorita más o menos 2000 bolívares, ese debería ser el costo del boleto”.

