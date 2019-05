Ricardo Molina: Muerte de niños es por culpa del “bloqueo financiero de EEUU”

Oleg Kostko / 28 may 2019.- El exministro y Constituyente, Ricardo Molina, culpó este martes a EEUU y a las sanciones impuestas por éste algunas de las muertes de infantes que se encontraban esperando trasplantes.

“No tengo detalles de muerte de esos niños pero si se de dos que podrían haberse salvado pero por el bloqueo financiero de EEUU no se pudo hacer, me refiero a los niños que no pudieron ser operados en Italia gracias a la plata que nos tienen congelada en los bancos portugueses”, expresó Molina en declaraciones dadas a Primera Página de Globovisión.

Calificó a los bancos y países que se prestan para ejecutar el “bloqueo” como unos “ladrones que nos están robando la plata y la vida de los niños, es producto del bloqueo estadounidense, ¿por qué hace eso? porque EEUU lo amenaza y les prohíbe que el Gobierno venezolano tenga transacciones libres”.

Ademas, Molina culpó a Colombia de la escasez de insulina en el país. “Dicen que Maduro es malo porque no hay medicinas, pero el año pasado debió llegar la insulina y cuando atraco en un puerto colombiano se las robaron, el bloqueo es brutal, una conducta de lesa humanidad con la que quieren ahorcarnos pero no van a poder”.

“Nosotros decidimos transitar el camino que estamos transitando no va a venir aquí EEUU ni ninguno de sus serviles a decirnos lo que tenemos que hacer”, puntualizó el dirigente oficialista.

