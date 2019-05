Reportan 90 % de ausentismo escolar en Carabobo

Luis Sequera / 22 may 2019.- El presidente de la junta transitoria sindical de la Federación de Maestros de Carabobo, Luis Guillermo Padrón, afirmó que hay una ausencia escolar, docente y laboral de 90% en dicha entidad, debido a la escasez de gasolina y las fallas en los servicios públicos.

“Es dramático ver como los docentes no tienen ni siquiera como asistir, porque no hay camionetas habilitadas para trasladarse, todas se las pasan en las cola para hacer el abastecimiento de gasolina. Lo mismo ocurre en el caso de los niños, hay representantes que no viven cerca de las instituciones, solo van los niños que viven cerca de las escuelas”, dijo Padrón en entrevista a TV Venezuela.

Apuntó que no existe un plan de contingencia, que debería tener el Estado, para habilitar unidades de transportes para el traslado de los estudiantes de las diversas etapas.

Asimismo, explicó que ha desmejorado la calidad en los comedores y en otros serviciso escolares. “Esto ha ocasionado una merma increíble en la matrícula tanto de niños como docentes”.

Etiquetas: ausentismo escolar | Carabobo | crisis energetica | escasez de gasolina | fallas en servicio públicos