Recuerdan en redes sociales a RCTV a 12 años de su cierre

Oleg Kostko / foto: @RCR750 / 27 may 2019.- A través de redes sociales periodistas, medios de comunicación, activistas y también dirigentes políticos recordaron en Twitter el cierre de RCTV que hoy cumple 12 años.

“Hace 12 años el fallecido Hugo Chávez decidió cerrar RCTV. Después de todo ese tiempo él ya no está, RCTV no ha vuelto, pero puede hacerlo en cualquier momento, él nunca podrá. Esas cosas de la historia”, escribió el ex periodista del referido canal Isnardo Bravo.

“Hoy 27 de mayo se cumplen 12 Años Sin RCTV mi casa, mi escuela y el orgullo de haber formado parte de RCTV por más de 11 años”, detalló la periodista Jessica Flores.

“Con el cierre de RCTV, hace 12 años se inició la destrucción de los medios en Venezuela.”, aseguraron desde el Twitter de la emisora RCR.

“12 años sin RCTV la cerraron porque no querían que un canal como ese reflejara la crisis que vivimos, a esta que nos trajeron con premeditación y alevosía. Chávez lo ordenó, pero Chávez no volverá. Guaidó en enero prometió su regreso. Vamos a ver qué pasa”, dijo la periodista Lohena Reverón.

“A 12 años del cierre de RCTV el régimen censor y enemigo de la Libertad celebra también haber cerrado hace 27 días la señal abierta de RCR Hay cosas que nunca debemos olvidar. Aunque “Oslo” quieran hacer olvidar, la memoria es una forma de resistir, también”, aseveró el locutor y periodista Daniel Lara Farías.

“Hoy con tristeza recuerdo el cierre de RCTV…12 años sin mi canal favorito”, lamentó la docente y periodista Marisela Paz.

“Este lunes se cumplen 12 años del cierre de RCTV. El 28 de diciembre de 2006, el expresidente Hugo Chávez informó que no renovaría la concesión por la posición tomada, del canal, durante los acontecimientos del 2002”, indicaron en TVVenezuela.

“Hoy, 27 de Mayo, 12 años sin RCTV. Chávez ordenaba en el marco de la represión sistemática, el control de los medios adversos y críticos. Hoy, los venezolanos pagamos las consecuencias de la imposición de mordaza, con periodistas perseguidos, encarcelados y exiliados”, dijo Tamara Sujú.

“Hace hoy 12 años que está narcotirania nos robó la pantalla de RCTV. La vamos a recuperar para el deleite de las familias que no hemos olvidado a nuestro canal que nos brindó grandes entretenimientos”, vaiticinó el ex alcalde Metropolitano Antonio Ledezma.

