Recluirán a Rodríguez Torres en Fuerte Tiuna, según periodistas

Oleg Kostko / 9 may 2019.- A través de Twitter varios periodistas informaron que el ex ministro del Interior y ex director del Sebin, Miguel Rodríguez Torres, sería trasladado de los calabozos de la Dgcim en Boleíta al nuevo centro de detención en Fuerte Tuina.

Así lo informó la periodista Sebastiana Barráez en su cuenta de Twitter. “Acabo de saber por fuente confiable que la orden está en DGCIM para el traslado del general Miguel Rodríguez Torres pero aún no se ha ejecutado la medida de llevarlo a la nueva cárcel de Policía Militar”.

“Me informan que durante la madrugada de este 9 de mayo, el general Miguel Rodríguez Torres fue sacado de DGCIM y trasladado a celda de máxima seguridad en Fuerte Tiuna. Gente cercana a él no ha podido verlo. El gobierno lo incrimina en el levantamiento del 30 de abril”, confirmó la periodista y codirectora de Efecto Cocuyo Luz Mely Reyes.

La periodista Marianella Salazar dio la misma información pero agregó que además de Rodríguez Torres uno de los ex comandantes del Batallón Ayala, Igber Marín Chaparro, sería también trasladado a dicha prisión.

“Régimen estrena la cárcel del Centro Nacional de Procesados Militares en Fuerte Tiuna con el gral Miguel Rodríguez Torres y el Comandante. Marín Chaparro, detenidos en DGCIM Boléita, el último, 1ero en su promoción y con alto liderazgo en el Ejército. Los relacionan con hechos del 30 A”.

“Colapsada la prisión militar de Ramo Verde y habilitada la de Fuerte Tiuna, que se inaugura recibiendo a Rodríguez Torres y Marín Chaparro”. Sobre los diputados dijo también que “al régimen no le interesa encarcelar a diputados perseguidos, sino que se fuguen o asilen en embajadas. Hoy van por el diputado Luis Florido”.

Lea más: Alta Comisionada de DDHH de la ONU exige liberación de Edgar Zambrano

Acabo de saber por fuente confiable que la orden está en DGCIM para el traslado del general Miguel Rodríguez Torres pero aún no se ha ejecutado la medida de llevarlo a la nueva cárcel de Policía Militar. https://t.co/FuZKkghxpz — Sebastiana Barraez (@SebastianaSin) 9 de mayo de 2019

#Venezuela Me informan que durante la madrugada de este 9 de mayo, el general Miguel Rodríguez Torres fue sacado de DGCIM y trasladado a celda de máxima seguridad en Fuerte Tiuna.

Gente cercana a él no ha podido verlo.

El gobierno lo incrimina en el levantamiento del #30Abr — Luz Mely Reyes (@LuzMelyReyes) 9 de mayo de 2019

Régimen estrena la cárcel del CentroNacional de Procesados Militares en Fuerte Tiuna con el gral Miguel Rodriguez Torres y el Cmdte. Marín Chaparro, detenidos en DGCIM Boléita, el último, 1ero en su promoción y con alto liderazgo en el Ejército. Los relacionan con hechos del 30 A — Marianella Salazar (@AliasMalula) 9 de mayo de 2019

Al régimen no le interesa encarcelar a diputados perseguidos, sino que se fuguen o asilen en embajadas. Hoy van por el diputado Luis Florido — Marianella Salazar (@AliasMalula) 9 de mayo de 2019

vaya al foro

Etiquetas: Fuerte Tiuna | Marin Chaparro | Rodríguez Torres