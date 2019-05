Ramos Allup: El TSJ pretende desaparecer la AN con decisiones inconstitucionales

Luis Sequera / 7 may 2019.- El diputado a la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, calificó la sentencia del TSJ, que allanaría la inmunidad a varios diputados, incluyendo la suya, como un “esperpento de ideas inconexa” que carece de fundamentos jurídicos, al tiempo aseveró que el Parlamento es el único organismo que puede llevar a cabo esta acción.

En esta línea aseguró que el Poder Legislativo seguirá “haciendo resistencia contra el grupo hamponil que usurpa el poder”.

“No se puede examinar muy a fondo este esperpento que no tiene nada de jurídico. Una sarta de afirmaciones inconexas, de deficiencias jurídicas de todo tipo, que revelan no solamente la perversidad del ponente y del fiscal, sino sobre todo, la intención que tiene el Gobierno de utilizar un supuesto Estado de derecho inexistente, para seguir perpetrando fechorías y seguir liquidando a sus adversarios”, afirmó.

Aseguró que el TSJ utiliza una “interpretación intestinal” de la flagrancia:

“Se valen de una interpretación intestinal de la flagrancia concebida en los términos siguientes: Estos entienden la flagrancia sine díe. De acuerdo a su propia interpretación hay flagrancia dentro tres, cuatro, cinco meses o dentro de 20 años”, puntualizó.

Para Ramos Allup, el objetivo del régimen de Nicolás Maduro es cesar a la Asamblea Nacional, ordenando acciones selectivas contra los integrantes del Poder Legislativo.

“Quieren dejar -no tengo la menor duda- a la Asamblea Nacional sin directiva, porque ellos creen que haciendo cesar a la directiva con decisiones inconstitucionales, esta Asamblea va a desaparecer. No, señores del régimen. La existencia de esta Asamblea no depende de las decisiones que ustedes tomen de hecho. Esta Asamblea va a seguir existiendo porque el pueblo venezolano votó mayoritariamente por ella”, enfatizó.

Tras los hechos del 30 de abril, el también secretario general de Acción Democrática, recordó que tanto él como otros parlamentarios hicieron acto de presencia en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda en La Carlota, con el objeto de recuperar el Estado de derecho y no para violentarlo.

“Estábamos allí no para violentar el Estado de derecho sino para defenderlo, para recuperarlo. Nosotros estábamos allí denunciando el golpe de Estado continuado que ha venido ejecutando Nicolás Maduro desde que usurpó la Presidencia de la República porque carece de legitimidad de origen (…) El golpe de Estado quien lo está dando es él (…) Ahora, si por oponernos a un golpe de Estado nos van a acusar y nos van a incriminar, bienvenida la acusación”, explicó.

El parlamentario culminó asegurando que solamente la Cámara puede allanar la inmunidad, y que la usurpación pronto entregará el poder a la democracia, pues la Asamblea Nacional seguirá haciendo resistencia al “grupo hamponil” que gobierna de facto.

