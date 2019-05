Ramón José Medina: La solución a la crisis pasa por una salida negociada

Jhoan Meléndez / 27 may 2019.- Ramón José Medina, abogado y político, analizó las reuniones que representantes de la oposición y el oficialismo sostendrán nuevamente en Oslo, Noruega, para buscar soluciones a la crisis venezolana.

“¿De qué se trata esto? Primero, concluir con el proceso llamado “pendular” hasta ahora, donde el Gobierno de Noruega hacían un trabajo entre las dos partes sin que hubiese presencia de los actores de la oposición y el régimen. Ahora por lo que dice un comunicado de la oposición, va a haber esa primera fase pendular también y una segunda reunión cara a cara con funcionarios del Gobierno. La solución del problema venezolano pasa por una salida negociada como es fundamental en un proceso democrático”, expresó Medina a TV Venezuela.

En ese sentido dijo no creer que haya sectores “muy grandes” que se opongan a un proceso de negociación. “Por el contrario, las encuesta señalan lo contrario porque es la menos costosa desde el punto de vista social. Ahora, hay que enfocarse que el hecho no es solo una solución política e institucional, sino a la crisis grave que estamos viviendo los venezolanos producto de deficiencia de gestión de Gobierno durante estos 20 años… Lo que estamos buscando es el objetivo final: Elecciones libre, democrática y ajustadas no solo a disposiciones constitucionales y legales en Venezuela sino también a los cánones internacionales”, puntualizó.

