Rafalli: Régimen no arremete contra Guaidó por miedo a la “ira colectiva”

ND / 7 may 2019.– El abogado constitucionalista, Juan Manuel Raffalli, opinó que la detención del Jefe del Parlamento, Juan Guaidó, tendría como consecuencia “la ira colectiva” de la ciudadanía, que a raíz del hecho no se pronunciaría contra el régimen de Nicolás Maduro de la forma como lo han venido haciendo.

“Eso sería una situación que traía dos consecuencias primero sería total absolutamente, inexplicable e injustificable que al líder de un movimiento opositor lo apreses de esa manera con la excusa que le quieras dar, pero la segunda que es más grave aún es que generaría la ira colectiva. La gente dejaría de manifestarse en la forma como lo viene haciendo y habría un repudio que pudiera poner en peligro al propio gobierno”, comentó Raffalli en una entrevista al programa La Tarde de NTN24.

Explicó que la posible detención de Guaidó desencadenaría “no solo manifestaciones de descontento social en las calles”, sino “de altos funcionarios y autoridades que no estarían de acuerdo con esta medida”, además enfatizó que esto tendría “un peso muy importante en todos los cuerpos de seguridad del Estado”.

Previamente, se refirió a la sentencia emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia que ordena la investigación de siete diputados a la Asamblea Nacional (AN) por apoyar la Operación Libertad, comandada por Guaidó.

“Están tratando de amenazar rápidamente a éstos diputados para tratar de dictar medidas cautelares, pero no todo se limita a eso, sino que es algo integral. Según el artículo 200 de la Constitución se establece el privilegio para no perturbar a los diputados en el ejercicio de su función legislativa, de investigación y de control del poder ejecutivo sobe la base de tres puntos; en primer lugar, sólo los puede juzgar el TSJ; en segundo lugar es que tiene que haber un antejuicio de mérito; y por último es que tiene que haber el enjuiciamiento autorizado por la AN, y ninguno de ésos tres puntos se ha consumado, y por eso estamos ante la presencia de una nueva irregularidad en el allanamiento de la inmunidad parlamentaria con el agravante que ahora es masiva”, apuntó.

Destacó que la ANC no tiene las competencias para ordenar que se levante la inmunidad parlamentaria de los diputados, puesto que su única función, la cual no han cumplido, es la redacción de una nueva Constitución, “que no se han dedicado a discutir ni un artículo”.

