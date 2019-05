Rafael Ramírez: Es urgente agruparse en torno a una Junta Patriótica de Gobierno

ND / 7 may 2019.- El exministro de petróleo venezolano bajo el gobierno de Hugo Chávez, Rafael Ramírez, advirtió que los militares no apoyaran un golpe de Estado conducido por sectores extremistas de la oposición venezolana como, a su juicio, fue el realizado el pasado 30 de abril bajo el comando de Juan Guaidó y Leopoldo López.

En este sentido, considera “urgente la unidad de los sectores patrióticos y progresistas del país agrupados en torno a una Junta Patriótica de Gobierno, que restablezca la Constitución e inicie la reconstrucción nacional”.

Para Ramírez, la mayoría del pueblo venezolano y la propia Fuerza Armada Nacional siguen siendo partidarios del proyecto implantado por Hugo Chávez. Por ello, asegura que no hay espacio para aventuras militares como la que protagonizaron el pasado 30 de abril.

En opinión del exministro, a pesar del fracaso, la intentona dejó al descubierto las fisuras en el bloque de poder que rodea a Maduro.

Asimismo, reiteró que para cambiar la actual situación política del país, deponer a Maduro, restablecer la Constitución e iniciar la reconstrucción del país, “hay que contar con el chavismo como bloque político y social. Hay que contar con todos los sectores patrióticos, progresistas, revolucionarios, incluyendo de la oposición; y, por supuesto, con los militares”.

Por ello, ve esencial organizarse y darle forma urgente a una Junta Patriótica Cívico-Militar de Gobierno que abra paso a una transición que restituya íntegramente la Constitución aprobada por el pueblo en 1999.

